A prisión los tres hombres detenidos por una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga

MálagaLa indignación y la conmoción tras una violación grupal a una joven a la salida de una discoteca de Málaga continúa acrecentándose. Sus padres claman justicia y denuncian que su hija fue víctima de “una trampa montada por tres individuos” con “un modus operandi”. Dos de ellos, además, tienen “antecedentes policiales por delitos de agresión sexual cuando eran menores”, como ha recalcado el abogado de la víctima. Uno de éstos, de hecho, cuando tan solo tenía 13 años fue denunciado por agredir sexualmente a su exnovia junto a su hermano, que entonces sí era mayor de edad y fue condenado a prisión. Como denuncia la joven de la discoteca malagueña, a ella también le tendieron una emboscada.

Este caso previo se remonta concretamente a febrero de 2020, cuando el joven que ha sido detenido como uno de los tres implicados en la violación grupal de Málaga estaba a punto de cumplir los 14 años. Justamente por no haberlos alcanzado en el momento de los hechos, –y pese a que la autoridad judicial consideró probado que tanto él como su hermano violaron a la que era exnovia del menor–, tenía condición de inimputable.

La agresión sexual previa de uno de los implicados en la violación grupal de Málaga

La víctima tenía entonces 15 años y había sido citada por el menor en una casa en la que se encontraba su hermano, tal como recoge el diario Sur recordando los hechos acreditados por la autoridad judicial sobre este caso. El pretexto era hablar con cierta privacidad porque ella pretendía poner fin a la relación. Entraron en una habitación del domicilio, donde ya el entonces menor intentó propasarse con ella, quien amenazó con gritar.

Tras el incidente, él salió a hablar con su hermano y, después, volvió con su exnovia, entrando en otra habitación. Lejos de seguir conversando sobre su situación como pareja, todo dio un giro abrupto cuando, de repente, el hermano entró también en el cuarto. Cerraron la puerta, la ventana y apagaron la luz dejando todo a oscuras, con la víctima paralizada y sometida.

Allí, entre ambos, la agredieron sexualmente tras un modus operandi que recuerda a lo denunciado por la joven de la discoteca de Málaga, quien aseguró ante las autoridades que, al salir del local con un chico que había conocido, y en un descampado próximo que suele utilizarse como aparcamiento, de pronto aparecieron otros dos individuos, amigos del anterior, agrediéndola sexualmente entre los tres. Entre ellos, el varón que agredió a su exnovia cuando tenía 13 años, de ahora 19.

Esquivó la condena por agresión sexual a su exnovia por ser inimputable

Por los hechos acontecidos aquel febrero de 2020, el joven esquivó la prisión, siendo inimputable al tener 13 años. Su hermano, mayor de edad, fue sin embargo condenado a prisión. Concretamente, a 13 años y medio, tras rebajar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la pena en seis meses.

Además, también se decretó para él siete años de libertad vigilada y la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 16 años.

El menor, hoy reincidente y acusado ahora de otra violación, no fue procesado.