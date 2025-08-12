Cerca de 10.000 personas asisten al WaterPark Day, la fiesta más icónica del Circuit Festival

Gloria Palau Barcelona, 12 AGO 2025 - 17:09h.

Según Eva Soria, portavoz de la organización del festival Matinée Group, "se esperan unos 10.000 asistentes de hasta 80 países diferentes"

Este martes se celebra el Waterpark Day del festival Circuit, el evento más icónico del mayor festival LGTBIQ+ del mundo en el parque acuático Illa Fantasia, en Vilassar de Dalt. Este día es uno de los momentos más esperados del festival, una fiesta que comienza a mediodía y se alarga hasta la madrugada, combinando atracciones acuáticas y música en directo con DJs internacionales.

10.000 asistentes de hasta 80 países diferentes

Según Eva Soria, portavoz de la firma catalana que organiza el festival, Matinée Group, en la edición de este año "se esperan unos 10.000 asistentes de hasta 80 países diferentes: Estados unidos, Brasil, Francia y Reino Unido principalmente". "Hemos notado un repunte de gente de Australia y Corea del Sur", añade Soria, una de las fiestas más emblemáticas a la que acude gente de países de culturas muy diferentes.

El buen tiempo, el ambiente y la oportunidad de conocer a gente de distintos lugares es lo que más destacan los asistentes de la fiesta que vienen a celebrar la diversidad y el orgullo, incluso algunos de ellos aseguran que siempre piden vacaciones para poder venir: "Hay gente de todo tipo, no hay que tener un cuerpo normativo, aquí vienes a pasártelo bien", asegura uno de los asistentes.

