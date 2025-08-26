Gloria Palau Barcelona, 26 AGO 2025 - 13:19h.

El alcalde, Jaume Collboni, ha visitado los almacenes de la UNRWA en Ammán, el corazón de la acción humanitaria destinada a Gaza

El Gobierno israelí defiende denegar la entrada al alcalde de Barcelona: "Boicotear a Israel tiene consecuencias"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que Barcelona duplicará la aportación económica a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) para apoyar a la población de Gaza y refugiados palestinos, pasando de los 200.000 € actuales a los 400.000 €.

Este dinero servirá para comprar medicinas y para reforzar el proyecto de apoyo sanitario a médicos y enfermeros que están ayudando a decenas de niños con discapacidad en las escuelas de la Franja de Gaza.

Así lo ha anunciado este lunes durante su visita a los almacenes que la UNRWA tiene cerca de Ammán, en la primera jornada de su viaje oficial a Jordania después de que Israel vetara su entrada al país el viernes pasado.

Más de cinco millones de refugiados palestinos reciben ayuda de la UNRWA

Collboni se ha reunido con el director de programas de la UNRWA, Olaf Becker, quien le ha explicado las dificultades para hacer llegar la ayuda humanitaria a la población de Gaza ante el estado de hambruna que hay actualmente, declarado el viernes por Naciones Unidas.

Los responsables de UNRWA denuncian la actitud por parte del gobierno israelí, que les ha prohibido acceder a Palestina, cuando la aseguran tener 6.000 camiones de ayuda humanitaria parados en los almacenes a la espera de que Israel les permita el acceso a Gaza.

Durante esta visita, ha estado acompañado por el embajador de España en el país hachemita, Miguel de Lucas González, y por la segunda teniente de alcaldía responsable de las áreas de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Maria Eugènia Gay,

En la actualidad, la UNRWA proporciona asistencia, protección y defensa a más de cinco millones de refugiados palestinos que viven en Jordania, Líbano, Siria y en el territorio palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania).

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene una línea de apoyo estable para la población refugiada de Gaza desde el 2012. Una colaboración que se inició con una aportación inicial de 100.000 € anuales, destinados al envío de ayuda humanitaria de emergencia y a programas de formación en el ámbito sanitario.

En 2024 esta aportación anual se elevó hasta cerca de los 200.000 €, después de que en 2023 se hubiera destinado una partida extraordinaria de 300.000 € ante el contexto de guerra que sufre la zona.