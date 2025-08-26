Redacción Cataluña Barcelona, 26 AGO 2025 - 12:56h.

Los agentes localizaron 6.000 euros en efectivo, 9 recetas médicas falsas y fármacos con codeína

Detenido por hacerse pasar por médico y vender falsas recetas de psicotrópicos por internet

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por presuntamente traficar con medicamentos con codeína, una sustancia que combinada con alcohol puede tener efectos psicotrópicos, en el distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, según ha informado el cuerpo policial en redes sociales.

6.000 euros en efectivo, 9 recetas médicas falsas y fármacos con codeína

La detención de los dos sospechosos se produjo sobre las 18.00 horas del domingo, 24 de agosto, después de que los agentes detectaran a dos hombres intercambiando dinero y paquetes entre el maletero de dos coches.

Los agentes pudieron sustraer 6.000 euros en efectivo, 9 recetas médicas falsas y fármacos con codeína, por lo que procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y falsificación de documento público.