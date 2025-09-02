Redacción Cataluña 02 SEP 2025 - 06:00h.

Expertos de la UOC advierten sobre la "memoria de pez" y el "efecto túnel": tienen implicaciones tanto cognitivas como culturales

Ver varios capítulos de golpe "influye sobre dos procesos básicos sobre los que se construyen nuestros recuerdos"

BarcelonaLas series se han convertido en un auténtico pasatiempos para millones de personas, que disfrutan viendo obras audiovisuales en maratón o pasando horas navegando por un catálogo infinito de opciones en plataformas de streaming. Este consumo intensivo afecta a la memoria y a la atención, según han advertido expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Uno de los primeros fenómenos que destacan es la "memoria de pez", que hace referencia a la sensación de no recordar nada cuando empieza una nueva temporada de una serie. "Es un fenómeno muy vinculado a los estrenos en bloque de temporadas, que suelen incitar al consumo en maratón", explica Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC e investigadora del grupo GAME,.

De este modo, ver muchos capítulos de golpe "influye sobre dos procesos básicos sobre los que se construyen nuestros recuerdos". Por un lado, "afecta a los procesos de codificación de la memoria que lleva a cabo nuestro cerebro cada vez que recibe una nueva información de interés, a los efectos de almacenarla correctamente y poder recuperarla más tarde".

Facilidad para olvidar

También se pierde el proceso de enlazar esa información con lo que ya está presente en la memoria: "Comentar la serie, reflexionar sobre ella mientras esperas la siguiente entrega, leer artículos… todas estas actividades contribuyen a cimentar la memoria a largo plazo sobre bases más sólidas porque las conexiones entre esos estímulos recién recibidos y el backup de tu cerebro son más fuertes".

Cuando el espectador se entrega a un maratón, "las conexiones son más débiles y, por tanto, es mucho más fácil olvidarlas". Esto impide lo que los psicólogos denominan "efecto de memoria espaciada": "Los que han intentado preparar un examen el día antes a toda prisa, seguro que han podido constatar cómo la memoria juega malas pasadas cuando se trata de recordar mucha información que has almacenado en poco tiempo".

Efecto túnel

El segundo fenómeno es el "efecto túnel", que tiene que ver con cómo el algoritmo de las plataformas condiciona lo que la gente ve. "El streaming ha originado un nuevo modelo de espectador, activo en el consumo y pasivo en la elección, a pesar de tener libertad absoluta para elegir".

Por su parte, Juan Luis García Fernández, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC e investigador del grupo NeuroADaS Lab, lo detalla desde una perspectiva cerebral: "Ocurre cuando al usar plataformas acabamos viendo siempre lo mismo o muy parecido, sin explorar otras opciones del catálogo.Buscamos ver cosas que nos gusten, y qué mejor manera que cosas parecidas a las que nos han gustado".

Una experiencia que refuerza el sistema de recompensa: "El poder tener delante títulos o imágenes que nos llamen la atención activa el sistema de recompensa del cerebro, especialmente una sustancia llamada dopamina, que está asociada al placer y la motivación".

El experto advierte que si siempre dejamos que los algoritmos nos lleven de la mano, cada vez supeditamos más lo que podemos ver a esa capa de facilitación que nos dan las plataformas, y no a nuevos títulos: "Es como si el cerebro se acostumbrara a no tener que decidir, sino a elegir, y cuanto más reducida sea la cantidad de títulos que elijamos, más condicionados podemos estar".

Por ello, ambos expertos coinciden en la idea de recuperar el control: "Espaciar el visionado, elegir de forma consciente, explorar más allá de lo sugerido y comentar lo visto mejoran tanto la experiencia como la salud cognitiva. Porque ver menos, y mejor, también es una forma de resistir. Y quizá así, dentro de un año, sí recordemos lo que pasó en la temporada anterior".