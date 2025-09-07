Álex Aragonés 07 SEP 2025 - 19:00h.

David y José Muñoz cogen el testigo de Rosalía para firmar la selección musical del espectáculo de clausura de la fiesta mayor

El "regalo" de Rosalía a Barcelona para cerrar las fiestas de la Mercè: un piromusical diseñado por la artista

BarcelonaBarcelona volverá a tener este año un piromusical único para poner punto y final a La Mercè, con un espectáculo de luz y de música que contará con el sello de autor de Estopa, los encargados de seleccionar las obras que clausurarán la fiesta mayor de la capital catalana.

El tradición espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre, a las 22.00 horas, en la avenida de la Reina Maria Cristina, donde los barceloneses podrán disfrutar del show que tendrá como gran protagonista a uno de los grupos más emblemáticos surgidos en Cataluña.

"Ha conectado con varias generaciones con su estilo único. Su fusión de rumba, pop y rock ha dejado huella y sus canciones son himnos populares en todas partes", ha destacado el Ayuntamiento de Barcelona sobre los hermanos David y José Muñoz, que han celebrado los 25 años de trayectoria y firmarán la selección musical de un espectáculo que en la edición anterior ha contado con otra artista catalana conocida a nivel internacional.

Cogen el testigo de Rosalía

Es el caso de Rosalía, la responsable de la curaduría musical del gran evento de música y fuego en 2024. Precisamente, el piromusical fue el escenario escogido por la cantante para el estreno mundial de su tema Omega, que la estrella internacional canta junto a Ralphie Choo.

Ahora, el sello estará marcado por Estopa, con una selección de música que "emocionará" y "hará vibrar" a los barceloneses con una banda sonora elegida a partir de este universo más íntimo de los hermanos David y José Muñoz.

"A la vez está muy pensada para establecer un diálogo armónico y poderoso", culminan desde el consistorio sobre una propuesta que combinará fuegos artificiales, música y emoción para cerrar por todo lo alto las fiestas de la ciudad.