12 SEP 2025 - 14:54h.

El Ayuntamiento tilda de "irresponsabilidad" no haber recibido "ninguna información" sobre el brote detectado en los últimos dos años

Salut afirma que los afectados ya han empezado el tratamiento: "'A priori', no hay riesgo de contagio"

BarcelonaEl Departamento de Salud ha detectado diez casos de tuberculosis en los últimos dos años entre los centenares de okupas que viven en un antiguo instituto de Badalona. Un brote que ha pillado por sorpresa al consistorio de la localidad catalana, que "no ha recibido ningún tipo de información ni notificación" por parte de la Generalitat mientras trabajan en el desalojo del edificio.

"Si desde 2023 hay brotes de tuberculosis y el Ayuntamiento no ha recibido ninguna información, me parece una auténtica irresponsabilidad. Sobre todo cuando en agosto hubo una reunión entre el hospital municipal y la Generalitat sobre enfermedades contagiosas", ha denunciado el Alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Estos casos han pueto en duda un eventual desalojo del edificio ante el riesgo epidemiológico que puede comportar la salida de los okupas. "Si la Generalitat decide que no se puede desokupar porque hay riesgo de expansión de la enfermedad, no se va a permitir que salgan del recinto e infecten. En función de lo que nos diga Salut actuaremos", ha añadido Albiol, que considera esta actuación como una de los desalojos "más grandes" que puede haber en Cataluña.

"Si este brote está controlado, la desokupación de estos 500 okupas conflictivos se llevará a cabo según lo previsto. Eso requiere una coordinación, trabajo serio, discreto y responsable que se está llevando a cabo. Pero esta información crea dudas sobre qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer", ha admitido el alcalde de Badalona, en una atención a los medios de comunicación.

Casos no contagiosos

Por su parte, el subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha asegurado que los diez casos están siguiendo el tratamiento y que ahora mismo no tienen constancia de que haya personas con capacidad de contagiar tuberculosis.

"'A priori', no hay riesgo de contagio. Para contagiar normalmente se requiere una exposición prolongada en un espacio cerrado que consideramos que tiene que ser por lo menos de seis horas diarias. Puede que dentro las personas que vivían en este sitio pueda salir otro caso. La enfermedad se puede desarrollar más tarde", ha destacado Jacobo Mendiorozo.

El riesgo para la población es "muy bajo": "Puede haber un caso secundario de los identificados. Para los que vive en el mismo entorno, el riesgo es como contagiarse en cualquier otro espacio. Es una situación controlada hasta cierto punto porque entra y sale población, pero los que habitan tienen toda la información y la mayoría se ha hecho pruebas. Se han detectado casos que no son contagiosos, pueden salir más adelante, pero es inevitable".

Unos casos de los que prescindieron avisar al Ayuntamiento de Badalona al no suponer una alerta sanitaria: "Siempre hablamos con las entidades municipales cuando tenemos una enfermedad transmisible que consideramos que puede poner en riesgo la salud de la población a nivel más global. En este caso no lo hemos considerado":

Por ello, Jacobo Mendioroz considera que "no hace falta hacer una alerta sanitaria cada vez que tengamos un caso como los 1.300 que tenemos al año" de tuberculosis. Una enfermedad que "siempre ha sido de personas vulnerables" debido al hacinamiento, que "facilita la transmisión porque están a poca distancia y es más fácil" el contagio.