Los camioneros se preparan durante un mes para homologar el carnet europeo en un antiguo cuartel donde se forman y duermen

Crisis en el transporte por carretera en España: hacen falta unos 30.000 conductores profesionales

LleidaLa falta de transportistas ha llevado a una empresa en Lleida a contratar profesionales de países como Perú para que vengan hasta la localidad catalana de Castelldans, donde han convertido un antiguo cuartel de la Guardia Civil en una escuela de formación para que homologuen su carnet antes de salir a la carretera.

"Son 140 horas y aproximadamente dura unas cuatro semanas en sesiones de siete horas. A nivel de formación es simplemente un curso obligatorio para que estos conductores que tienen permiso de conducir en su país puedan trabajar aquí tras examinarse", explica a Informativos Telecinco Ignasi, formador de un curso que se realiza en un lugar donde no solo estudian.

Las plantas superiores, donde antiguamente vivían los Guardias Civiles con sus familias, están habilitadas como residencia para que todos los camioneros puedan compartir vivienda durante el proceso de formación. "Cuando vienes de turista es complicado conseguir vivienda porque necesitas tener nóminas que no las tiene de normal al venir", explica Edson Vásquez, exalumno del curso.

Forman a 200 conductores al mes

Este proyecto empezó hace años, pero en el último año y medio la empresa de Lleida decidió adquirir el antiguo cartel: "Ha sido el punto de inflexión para que esto sea un éxito porque el problema que había es que los conductores que venían de Sudamérica se encontraban con el problema de la vivienda. Estamos formando unos 200 conductores mensuales", destaca Manuel Arbones, director de la escuela.

Desde entonces, ya han pasado por las aulas unos 4.000 conductores de camiones. Uno de ellos es Natalia Alvarado: "Ya tenía el carnet en Perú, donde estaba manejando el camión rígido. Quiero manejar un semi-tráiler como lo hace mi esposo, que lleva aquí tres años trabajando en una empresa. Uno de mis objetivos era reunirme con él".

En el caso de Denis, otro alumno de la escuela, llegó a España procedente de Colombia a mediados de julio. "Inicialmente vi la propuesta por internet y en vista de que hay una alta demanda en España decidí tomar la decisión. Los pagos son llamativos y las propuestas son muy buenas y a diferencia de otros países aquí hay mejores condiciones", apunta sobre una solución que han encontrado en Castelldans para la necesidad tan urgente como la falta de camioneros.