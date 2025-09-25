Decenas de personas se han unido a las terapias de meditación inmersiva que se realizan en la playa de la Barceloneta, Barcelona

Varias decenas de personas se juntan una vez a la semana en la playa de la Barceloneta, en Barcelona, para meditar viendo amanecer. Hacen ejercicios de control de respiración para comenzar el día sin estrés. Algunos lo rematan acabando esta rutina para comenzar el día con un baño en el mar, sin importar la temperatura que haya. Informa en el vídeo C. Raymat.

Aún es de noche en la Barceloneta cuando la multitud toma asiento frente al mar, aunque nosotros solo escuchamos el romper de las olas. Ellos siguen la voz del monitor a través de los cascos que les conectan entre sí, les invita a respirar: "Respiramos, nos movemos, sentimos las emociones, soltamos, dejamos ir", explica el monitor de estas sesiones.

Alejados del estrés de la ciudad, encuentran en la meditación un remanso de paz: "Fue algo hermoso, nos encantó ver el amanecer, la música, el tipo de meditación, hermoso, de verdad que es algo inolvidable", dice una de las participantes de la terapia.

Cómo funciona la experiencia inmersiva

Con los primeros rayos de sol, llegan los abrazos entre desconocidos. Todos ellos se reúnen en este punto de la playa para concentrarse en una misma cosa: conseguir relajarse cuando todavía el sol no ha iniciado el día. "Te hace comenzar el día distinto".

Una experiencia inmersiva que termina en un baño de agua fría para los más valientes: "Porque te genera muchísima dopamina y serotonina". Una nueva forma de comenzar el día con "mucha calma, mucha felicidad y paz" y con energía renovada para hacer frente a la vida.