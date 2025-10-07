Álex Aragonés 07 OCT 2025 - 10:50h.

La mayoría de los casos tienen entre 7 y 44 años, con predominio de adolescentes y jóvenes adultos

La consecuencia fatal de no vacunar a los niños de sarampión: "Puede desarrollarse una enfermedad neurológica mortal"

BarcelonaEl Departament de Salut de la Generalitat ha detectado un brote de sarampión en el Garraf (Barcelona), donde se han notificado ocho casos en un municipio de la comarca catalana durante el mes de septiembre. El primer de ellos inició síntomas el 4 del mes anterior y los últimos casos se dieron el día 29, por lo que el brote sigue activo.

La mayoría de los casos tienen entre 7 y 44 años, con predominio de adolescentes y jóvenes adultos, y seis de los ocho casos corresponden a personas no vacunadas. Entre los afectados, tres han requerido ingreso hospitalario, dos de los cuales fueron dados de alta y un tercero permanece ingresado por un proceso independiente no relacionado con la enfermedad.

Estos casos, con relación epidemiológica entre ellos, afectaron a diversos ámbitos como es la familia, centros asistenciales y otros entornos comunitarios, de ocio y universitarios. Como consecuencia, Salut ha explicado que se han producido exposiciones a otras personas y actualmente el estudio del brote abarca a un centenar de individuos.

Estas personas han sido contactadas desde el Servicio de Vigilancia Territorial para explicarles las medidas de contención del brote y siguen en seguimiento para evitar la diseminación de la enfermedad. Un brote que provoca que el riesgo de dispersión en esta zona sea alto al haber múltiples afectados, la mayoría no inmunizados, de elevada movilidad e interacción social, y con un elevado número de exposiciones en distintos espacios con elevada concurrencia de personas.

Actuaciones de Salud Pública

Las principales actuaciones para el control de la diseminación de la enfermedad a partir de los casos identificados han sido la notificación de forma urgente sobre cualquier sospecha de sarampión desde los centros asistenciales, la realización de pruebas diagnósticas urgentes y la identificación de los contactos estrechos de los casos.

De este modo, Salud ha valorado 315 contactos y ha dado indicaciones aproximadamente a 100 personas, además de revisar los carnets de vacunas y administrar la profilaxis postexposición cuando ha sido necesario: "Estas actuaciones se realizan en coordinación de forma urgente desde los servicios de vigilancia epidemiológica, los centros asistenciales y los laboratorios de diagnóstico".

Enfermedad vírica muy contagiosa

El sarampión se trata de una enfermedad vírica muy contagiosa con síntomas iniciales similares a los de un resfriado, como son los ojos rojos, secreción de nariz, tos y fiebre superior a los 38 grados. Posteriormente, genera una erupción rojiza característica que se inicia en la cabeza y se va extendiendo al resto del cuerpo.

"Esta enfermedad puede ser grave especialmente en niños, personas inmunodeprimidas, embarazadas y en adultos o personas con déficits nutricionales no vacunadas. En algunos casos puede ser mortal", añaden desde Salud Pública de Cataluña.

Incremento del 110% respecto al año 2024

Hasta el 3 de octubre se han confirmado en Cataluña 71 casos de sarampión, lo que representa un incremento del 110% respecto al año 2024 en el que se detectaron en total 34 casos La mayoría de los casos (58%) tenían edades entre 16 y 45 años. 15 casos (21%) se produjeron en menores de 5 años. Los afectados son 47 varones (66%) y 24 mujeres (34%). La mayoría de ellos no estaban vacunados o de forma incompleta.

Para la prevención del sarampión se dispone de una vacuna combinada muy eficaz y segura. La vacunación está incluida en el calendario de vacunaciones sistemáticas para todos los niños a los 12 meses y a los 3 años, que se pone junto a las vacunas de la rubéola y las mejillas, la triple vírica).

También se recomienda su vacunación a todas las personas adultas que no están vacunadas o que no hayan sufrido la enfermedad. La recomendación de la OMS y de otros organismos internacionales en relación con la vacunación contra el sarampión para lograr la protección comunitaria es conseguir una cobertura vacunal del 95%.