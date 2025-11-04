Redacción Cataluña 04 NOV 2025 - 11:33h.

El hombre estaba sentado al lado de los lavabos de la zona de conciertos e iba observando a las chicas detrás de un árbol

Los riesgos para la privacidad de las personas de unir gafas inteligentes y reconocimiento facial

Compartir







GironaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años, que grababa con sus gafas inteligentes a chicas y "se hacía tocamientos de forma obscena" durante las Fires de Girona.

Según han confirmado fuentes policiales a Informativos Telecinco, los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 1 de noviembre en la calle Pont de la Barca, cuando agentes de paisano observaron al hombre sentado al lado de los lavabos de la zona de conciertos de las Fires de Girona.

PUEDE INTERESARTE Gafas con Inteligencia Artificial para ampliar la visión: el invento que podría cambiar la vida a miles de personas

La policía catalana se percató que la persona en cuestión tenía un comportamiento extraño, por lo que le hicieron un seguimiento discreto y vieron como se escondía detrás de un árbol e iba observando a las chicas que hacían sus necesidades fuera de los lavabos de la zona.

PUEDE INTERESARTE Las nuevas gafas inteligentes de Meta tendrán pantalla integrada y se controlarán por gestos

Esta acción fue a más y acabó con el hombre masturbándose en el propio lugar. Ante estos hechos, los agentes de paisano detuvieron al hombre, que no tiene antecedentes, sobre las 04:45 horas de la madrugada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Grabación activa

La policía catalana vio que en la pantalla del móvil tenía una grabación activa y que sus gafas inteligentes estaban grabando, por lo que fue detenido por exhibicionismo y revelación de secretos.

Estas gafas están equipadas con una cámara en la parte frontal de la montura con el que permite capturar fotos y vídeos instantáneos, diseñados para ser espontáneos y para grabar la mirada del usuario. Cuando se está grabando, una luz LED se enciende para avisar a las personas de alrededor.