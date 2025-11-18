Sucesos
Muere una mujer tras precipitarse desde una ventana en L'Hospitalet: Mossos retienen al hijo mientras investigan las causas
Se está investigando si la muerte de esta mujer ha sido accidental, suicida u homicida
Los Mossos d’Esquadra tienen retenido a su hijo a la espera de determinar las causas exactas del fallecimiento
Hospitalet de LlobregatLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer que este martes se ha precipitado desde una ventana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y tienen retenido a su hijo a la espera de determinar las causas exactas del fallecimiento.
Según han informado a EFE fuentes de la Policía de la Generalitat, se está investigando si la muerte de esta mujer ha sido accidental, suicida u homicida.
Por el momento, según las citadas fuentes, el hijo de la mujer se encuentra en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet de Llobregat hasta que se determinen las causas por las que esta mujer se ha precipitado desde una ventana.