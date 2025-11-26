Álex Aragonés 26 NOV 2025 - 19:00h.

Las participantes del proyecto del Grupo ATRA, que promueve la inclusión social y laboral, pintan las persianas de comercios de proximidad

Blanca es la coordinadora del proyecto: "Son mujeres que a veces les cuesta salir de su casa. Para nosotros ya es un cambio que vengan"

Compartir







BarcelonaLa entrada de varios comercios de proximidad de Barcelona lucen desde hace días frases que "abren persianas a la inclusión" y "cierran puertas al estigma" gracias al grupo ATRA, una entidad que trabaja para la inserción social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social donde las participantes aprenden a través del arte urbano una nueva profesión que les puede abrir las puertas al mundo laboral.

La artífice de 'Persianas con alma' es Blanca Olivares, quien a finales de 2020 tuvo la idea de derribar estereotipos a través del arte en un proyecto que en la actualidad cuenta con un grupo en el Raval y otro en Gràcia. Este último integrado únicamente por mujeres en situación de vulnerabilidad.

"Lo que hacemos es arte en estado puro. Ayuda a la comunicación, a la resiliencia y sobre todo al bienestar emocional y aliviar el sufrimiento psicológico y emocional", explica a Informativos Telecinco la coordinadora de un proyecto que participa en la campaña 'Comercio vivo, barrio vivo', que se está realizando en el barrio del Coll, Carmel y Horta y cuenta con el apoyo del Districte de Gràcia – Direcció de Comerç y la Associació Coll Amunt.

Las participantes de la entidad se encargan de atraer a la gente a todo tipo de negocios gracias a sus mensajes en las persianas. Pero antes de ello, desde el grupo ATRA se encargan de crear una sinergia entre el propio local y las protagonistas del proyecto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Primero entrevistamos al comercio, preparamos a la clase y un taller de habilidades sociales para saber cómo presentarse, qué preguntar y conocer mejor la historia del negocio", explica Blanca sobre un proceso que culminan al día siguiente acompañados de una educadora y la artista que les ayuda a materializar el diseño que pintarán en las persianas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es un momento muy mágico"

"Son alumnas que a lo mejor pueden tener en un momento una crisis, necesitan salir y hablar. Para eso está la educadora porque la artista entiende de arte, pero no sabe cómo atenderlas", añade la coordinadora del proyecto sobre una experiencia en la que crean una historia de vida que los propios comerciantes no olvidan tras romper los estigmas iniciales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"A veces me pasa que me preguntan cómo tienen que hablarles. Me quedo alucinada, les digo que les hablen como me hablan a mí. Y una vez acaban la entrevista me dicen que se han quedado alucinados. Es un momento muy mágico", admiten desde la entidad ATRA.

De hecho, algunos comerciantes no dudan en ofrecer toda su generosidad a las personas que van a decorar las persianas de sus establecimientos: "Algunos te sacan pastas y bebidas. Nos cuentan cosas de su vida pasada porque son comercios que crearon sus abuelos o bisabuelos".

De ser "invisibles" a "agradecer su labor"

Una vez se conocen, la artista en cuestión ayuda a las alumnas a realizar el diseño, que atrae a todo tipo de vecinos en el momento de materializar el arte: "La gente mayor se nos para y nos dice cosas muy bonitas. De repente son mujeres o personas que son como invisibles, o incluso en algún caso te has cruzado de acera y, en cambio, aquí es como que la gente se para y agradece su labor".

"Tu cabeza, nuestras manos", "brillamos juntas" o "cambia de look, no de barrio" son algunas de las frases que se pueden leer en las personas, que gozan de mucho colorido para llamar la atención de los vecinos de la zona: "Hemos elegido una gama de colores potentes, que tenga luz, dé vida y alegría".

Mensajes que van más allá del negocio "Si una tienda es una panadería, no solamente vamos a dibujar panes. Tiene que haber un mensaje y tienes que ser un mensaje que comunica en igualdad e inclusión social", apunta Blanca Olivares, orgullosa de un proyecto que nació en 2020 y que convierte el arte en la "semilla y motor de cambio social" para generar comunidad y trabajar en la igualdad e inclusión de la mano de unos talleres transformadores tanto para las personas como para el espacio de la capital catalana.

"Son mujeres que a veces les cuesta mucho salir de su casa. Para nosotros ya es un cambio que puedan venir a clase. Esto es un logro y que no se queden encerradas, que hablen. Estamos ocupando el espacio, estamos transformándolo y estamos haciendo algo bueno para la sociedad", culmina Blanca sobre un proyecto comunitario de creación artística colaborativa en el que dan visibilidad a las tiendas mientras promueven la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad social.