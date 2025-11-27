Redacción Cataluña 27 NOV 2025 - 16:26h.

Esta cirugía permite identificar, en tiempo real, las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, la comprensión, la memoria o el movimiento

El centro hospitalario catalán celebra un encuentro europeo de referencia en cirugía cerebral en pacientes despiertos

BarcelonaEl Hospital de Bellvitge en Barcelona se ha consolidado como uno de los pocos centros en Europa que forman a especialistas internacionales en técnicas que permiten operar tumores cerebrales mientras la persona intervenida habla, lee o realiza tareas cognitivas, con el objetivo de preservar funciones vitales.

“Operar un tumor mientras la persona habla nos permite saber, segundo a segundo, qué parte resecar y cuál no. Es una revolución en la manera de entender la neurocirugía”, explica el Dr. Gabarrós, jefe del Servicio de Neurocirugía de Bellvitge que dirige esta semana un encuentro europeo de referencia en cirugía cerebral en pacientes despiertos que se celebra en el centro hospitalario catalán.

Esta cirugía es una técnica de alta complejidad que permite identificar, en tiempo real, las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, la comprensión, la memoria o el movimiento. Durante la intervención, la persona intervenida sigue las instrucciones del equipo de neuropsicología, lo que facilita extirpar el tumor con la máxima seguridad y minimizar las secuelas.

El programa también incluye talleres prácticos, simulaciones quirúrgicas y análisis de casos reales en áreas elocuentes, donde el riesgo de secuelas es especialmente elevado. “Este modelo nos permite preservar aquello que hace única a cada persona: hablar, comunicarse, recordar, moverse. Es neurocirugía pensada para la vida cotidiana”, añade el jefe de Neurocirugía de Bellvitge.

Un espacio de debate con especialistas de primer nivel

La edición de 2025 del Mapping Course Bellvitge profundiza en nuevas metodologías para mapear redes cerebrales complejas, innovaciones en neuropsicología aplicada a la cirugía, abordajes en tumores de las áreas del lenguaje, conectómica y redes funcionales del cerebro, y herramientas emergentes para el mapeo de funciones ejecutivas.

Este modelo de formación e investigación se enmarca en la apuesta del Comprehensive Cancer Centre - Campus Salut Bellvitge, que integra asistencia, innovación e investigación en tumores cerebrales mediante la colaboración estratégica entre el Hospital de Bellvitge, el Institut Català d’Oncologia (ICO) y el IDIBELL.

Un ecosistema compartido que prioriza la investigación traslacional, la formación especializada y la incorporación de técnicas avanzadas en el diagnóstico y tratamiento de la neurooncología.

Mejorar la calidad de vida

Con ocho ediciones consecutivas, el Mapping Course Bellvitge se ha consolidado como uno de los programas más completos y prestigiosos de Europa en cirugía cerebral funcional. Su enfoque práctico, la experiencia internacional y el trabajo con casos reales lo convierten en un entorno único de formación, debate e innovación.

“Formar a especialistas de todo el mundo significa multiplicar el impacto de estas técnicas y mejorar la calidad de vida de más personas”, culmina el Dr. Gabarrós, quien también es director del Brain Mapping Program y profesor de la Universitat de Barcelona, sobre un curso que reúne a figuras de prestigio internacional como Hugues Duffau (Montpellier), Emmanuel Mandonnet (París) y Francesco Sala (Verona), referentes europeos en cirugía funcional y mapeo de redes cerebrales.