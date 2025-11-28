Incendio en una empresa de reciclaje en Caldes de Montbui, Barcelona: el fuego deja tres heridos graves
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han controlado el incendio dos horas más tarde en el polígono La Borda
El SEM ha asistido a tres personas, que han sido trasladadas en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
BarcelonaUn incendio en una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui (Barcelona) ha dejado tres heridos graves este viernes por un fuego que se ha producido en el polígono La Borda de la localidad catalana.
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han recibido el aviso del incendio a las 07:12 horas y ha desplazado hasta 18 dotaciones hasta el lugar para proteger las naves adyecentes, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas ha realizado los primeros cuidados y ha asistido a tres personas, que han sido trasladadas en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
La propagación del fuego ha dejado el recinto totalmente en llamas y los bomberos han trabajado para evitar que llegase a las naves cercanas, por lo que han trabajado con maquinaria pesada para limpiar palés y materiales en los alrededores del espacio afectado.
Detienen la propagación del fuego
Dos horas más tarde del incendio, los bomberos han logrado detener la propagación y han cortado la luz de todo el polígono para trabajar con mayor seguridad. Unas labores en las que han retirado una línea de bomberos por peligro de derrumbe de una pared.
Finalmente, los bomberos han dado por controlado el incendio en la empresa de reciclaje sobre las 09:03 horas. Un fuego que ha obligado a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la ciudad barcelonesa, registrando hasta tres kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Cerdanyola y Barberà del Vallès en sentido norte/Girona a raíz del corte en la carretera y en el acceso al polígono.
Por este incidente, el Sistema de Emergencias Médicas ha activado ocho ambulancias, un helicóptero medicalizado y un equipo conjunto, mientras que Protecció Civil ha activado la prealerta del Procicat por el fuego y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas en relación a los hechos.