Decretan prisión y la inhabilitación de dos médicos que se olvidaron una toalla en el abdomen de una mujer

Decretan prisión y la inhabilitación de dos médicos por provocar graves lesiones a un paciente debido a una imprudencia médica. Un juzgado penal de Barcelona ha condenado a nueve meses y seis meses de prisión junto con la inhabilitación a dos médicos que se dejaron una toalla de 40 centímetros por 28, en el abdomen de una paciente en la Clínica Sagrada Familia.

Los dos acusados en este hecho admitieron su error tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular. La paciente afectada sufre unas secuelas permanentes por la negligencia. Este acuerdo se llevó a cabo antes del juicio y al empezar, la jueza decidió imponer nueve meses a uno de los médicos y la inhabilitación de un año y al segundo acusado, seis meses de prisión y nueve meses sin poder ejercer su profesión.

En un principio, fiscalía y acusación pedían hasta dos y tres años de cárcel, pero finalmente y gracias al acuerdo que consiguió la defensa de los médicos, estarán menos de un año dentro de la cárcel, aunque hasta unos meses después no podrán ejercer su profesión. Además, en su caso se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por la paralización del procedimiento judicial hasta en dos periodos de tiempo. La magistrada, aun así, ha acordado dejar en suspenso la ejecución de la pena de cárcel, advirtiéndoles de que deben abonar la indemnización a la víctima y no volver a delinquir durante tres años.

La víctima se pasó más de un año con la toalla dentro de su cuerpo

La acusación particular reclama hasta un millón de euros y la fiscalía una cantidad menor, de 129.229. La compañía de seguros será la encargada de abonar la cantidad de dinero acordada con la víctima. En caso de que sea una cantidad inferior a 600.000 euros, sí que podrá hacer el pago por la póliza que tiene contratada con la Clínica, si la cantidad es mayor, será el negocio el encargado de abonarlo, según afirma ‘El Periódico’.

Los hechos se remontan a hace 13 años. Uno de los médicos diagnosticó a la víctima un tumor benigno en el útero, lo cual requería una intervención quirúrgica. La operación se llevó a cabo el 31 de enero de 2013 mediante la técnica de laparotomía infraumbilical, es decir, una pequeña incisión a la altura del ombligo. Durante la intervención se dejaron una toalla en el abdomen de la mujer, lo que provocó una tumoración pseudoquística inflamatoria intestinal.

Extirparon la toalla de la mujer más de un año después, concretamente el 14 de octubre de 2014 en otro hospital. Desde entonces, la paciente padece de trastornos digestivos graves que limitan su actividad cotidiana y le obliga a una reclusión domiciliaria. Además de sufrir una depresión grave por la que necesita un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico.