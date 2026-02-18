Detenido un joven de 20 años por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

Todo apunta a que hubo una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con el ataque con cuchillo.

Un hombre de 20 años ha acabado con la vida de su padrastro en una vivienda del barrio de Sant Andreu en Barcelona. El hombre ha fallecido este miércoles tras ser ingresado el martes. Todo comenzó cuando teléfono de emergencias del 112 recibió un aviso por parte de un hombre que aseguraba haber atacado a la pareja de su madre con una arma blanca en el domicilio que compartían, según han explicado fuentes judiciales.

Todo pudo iniciarse con una discusión entre ambos

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que realizaron maniobras de reanimación a la víctima. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave, donde finalmente ha fallecido este miércoles.

La División de Investigación Criminal de Mossos indaga las causas de este nuevo homicidio en Barcelona, pese a que todo apunta a que hubo una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con el ataque con cuchillo, que a la postre sería mortal. Agentes de la Policía Científica han estado examinando el domicilio familiar así como han interrogado al entorno de los implicados en esta reyerta.