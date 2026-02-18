La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y analiza "otras situaciones ajenas al centro educativo" sin que se descarte que fuese víctima de ciberacoso

La menor encontrada muerta en Benalmádena habría dejado una nota con información clave antes de suicidarse

MálagaLa investigación abierta por la inspección educativa después del suicidio de una menor de 14 años en el municipio malagueño de Benalmádena no ha detectado alertas ni indicios de una posible situación de acoso escolar en su instituto. Además, la Junta de Andalucía ha indicado que, "en ningún momento", ni la alumna ni la familia comunicaron al centro que lo sufriera. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y analiza "otras situaciones ajenas al centro educativo", sin que se descarte que fuese víctima de ciberacoso.

En un comunicado, la Consejería de Desarrollo Educativo del Ejecutivo andaluz ha precisado que tampoco consta ninguna comunicación de compañeros o profesores que advirtiera que la menor, alumna de tercero de la ESO del IES Benalmádena, fuese víctima de acoso escolar.

La menor era “una alumna bien integrada en el aula”

Según la información recabada, la menor era "una alumna bien integrada en el aula" y, de hecho, su buena predisposición le llevó a ser elegida por sus compañeros como delegada de la clase.

A este respecto, la investigación de la inspección educativa recoge informes de la dirección del centro, de los tutores de los dos últimos cursos y del departamento de orientación, así como información sobre las reuniones mantenidas con el jefe de estudios o la maestra de Pedagogía Terapéutica.

En las actividades de tutoría que el centro realizó a través de cuestionarios sobre bienestar emocional no se manifestaron problemas ni por parte de la alumna ni por sus compañeros, ni consta que se dirigiera al departamento de orientación, según la Consejería.

Más allá, las reuniones que ha mantenido el centro con la familia han tratado sobre las justificaciones de algunas faltas de asistencia, así como sobre temas académicos y de su evolución escolar, según han informado.

El centro educativo, no obstante, sí tiene abiertos cinco protocolos de prevención por conductas autolíticas y un protocolo de acoso escolar, pero por otros casos.

Investigan si la menor sufría ciberacoso en las redes

Al respecto de la información recabada, la consejera María del Carmen Castillo ya señaló durante un acto celebrado el martes que no se tenía constancia de denuncia alguna de la familia por acoso escolar, aunque apuntó que no se podía descartar que la menor sufriera ciberacoso en las redes.

En ese sentido, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta, con el volcado de todo el contenido de todos los dispositivos informáticos de la menor para determinar si existió algún tipo de acoso hacia ella.

Ahondando en ello, los agentes están examinando las conversaciones que ha mantenido la menor en redes sociales, así como por mensajes a través de WhatsApp.

El instituto de la menor de Benalmádena expresa su más “profundo pesar”

Tras el comunicado de la Consejería de Desarrollo Educativo, el instituto de la adolescente, el IES Benalmádena, ha roto su silencio para expresar su “más profundo pesar” por el fallecimiento de la menor, trasladando todo su apoyo a familiares y allegados de la alumna.

“Toda la comunidad educativa –profesorado, alumnado, personal y familias– nos unimos en el dolor de su pérdida”, ha expresado el centro a través de sus redes sociales.

“En estos momentos tan difíciles, trasladamos nuestro cariño, apoyo y más sentido pésame a su familia, amistades y seres queridos. Ángela permanecerá siempre en el recuerdo de nuestro centro. Descansa en paz", añaden.

De igual modo, y previamente al comunicado, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de este municipio, María Luisa Robles, participaron en un acto homenaje con todo el alumnado y el personal del centro.