El parto de urgencia se atendió en el arcén de la C-16 entre Castellbell y el Vilar

En cierto momento les adelantó un vehículo a gran velocidad que, posteriormente, se colocó en el arcén de la carretera

Compartir







Una patrulla de los Mossos d'Esquadra asistió el pasado jueves 23 de abril un parto de urgencia en el arcén de la C-16 entre Castellbell y el Vilar. Concretamente, fueron agentes de la unidad penitenciaria, que viajaban dirección a Barcelona transportando a un preso.

En cierto momento les adelantó un vehículo a gran velocidad que posteriormente se colocó en el arcén de la carretera y encendió los cuatro intermitentes para pedirles ayuda.

PUEDE INTERESARTE Apuñalan a un mosso fuera de servicio tras intentar detener una discusión en Roquetes, Tarragona

Los agentes ayudaron en el parto

Al acercarse, el conductor del coche dijo a los agentes que se dirigía al hospital, porque su pareja, que también estaba en el coche, había roto aguas y no llegaban al centro hospitalario.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos entregan fotos de las heces del bebé agredido en Barcelona y piden determinar si podrían ser causa de las lesiones

Ante la situación de urgencia, los agentes han avisado a un vehículo de tráfico para recibir apoyo y han ayudado a la madre a dar a luz. Posteriormente, tanto la mujer como el bebé han estado trasladando sanos y salvos al hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Pese a la fecha del jueves 23, día de San Jorge, el recién nacido ha sido bautizado con el nombre de Àreu.