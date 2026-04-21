Ahora deberá ser el forense quien determine si esas heces, impropias para un bebé pueden haber producido o no la herida anal del menor

El bebé maltratado y agredido sexualmente por sus padres sale del hospital con una familia de acogida

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Los Mossos d'Esquadra han aportado al juzgado unas diligencias complementarias del bebé presuntamente maltratado y agredido sexualmente por sus padres en Barcelona. Tras pasar un mes ingresado el neonato en el Hospital de Vall d'Hebron, los agentes han aportado unas fotografías de unas heces "voluminosas" del menor, unas imágenes halladas en el móvil de la madre del menor.

Según adelanta 'El Periódico', los agentes han aportado estas fotografías para determinar si podrían ser una posible causa de las lesiones producidas en el ano del bebé. La defensa considera que estas diligencias podrían descartar el delito de agresión sexual al alegar que un bebé tan pequeño no suele hacer deposiciones de gran tamaño y que ese hecho podría haberle provocado fisuras anales.

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Fuentes de la investigación han señalado al citado medio que deberá ser el forense quien determine si esas heces pueden haber producido o no la herida del menor que los pediatras y forenses vieron compatible con una presunta agresión sexual con penetración.

No se han hallado indicios de agresión sexual al niño en el volcado del móvil

En este sentido, los agentes relatan que, hasta la fecha, no se han hallado en el volcado del teléfono móvil ningún indicio de agresión sexual al niño. Según fuentes de la defensa recogidas por 'El Periódico', los Mossos no han encontrado ningún indicio de comportamiento agresivo de la madre con su hijo y exponen como ejemplo que la progenitora consultaba en internet el estado del bebé.

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El pasado 15 de abril, el bebé salió del Hospital Vall d'Hebron tras pasar un mes ingresado. El neonato de dos meses recibió el alta al considerar su evolución favorable. Si bien, deberá someterse a controles periódicos para monitorizar las secuelas físicas y neurológicas que, según la Conselleria de Salut, podrían ser permanentes. Según informa ‘Crónica Global’, al habérseles retirado la patria potestad a sus padres, el pequeño ha sido entregado a una familia de acogida de urgencia designada por la Generalitat. El pequeño pasó los primeros días en la UCI del Vall d’Hebron, hasta que el pasado 8 de abril pasó a planta. El pequeño se ha ido recuperando a lo largo de este mes de las lesiones que presentaba.