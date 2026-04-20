El atacante acabó siendo arrestado por otro agente que pasaba por la zona

Herido grave tras ser tiroteado en la terraza de una cafetería de Barcelona: una vecina le practicó los primeros auxilios

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TarragonaUn agente de los Mossos d'Esquadra resultó herido menos grave tras ser apuñalado este sábado por la tarde cuando intentó detener una discusión que se produjo en Roquetes (Tarragona), según confirman fuentes policiales a Europa Press este lunes y ha avanzado 'El Caso'.

Los hechos se produjeron sobre las 20:00 horas y las mismas fuentes indican que se trataba de una discusión entre tres vecinos, cuando el mosso intervino y fue apuñalado en su hombro izquierdo. El atacante acabó siendo arrestado por otro agente que pasaba por la zona.

El mosso tuvo que ser trasladado al Hospital Verge de la CInta de Tortosa

El agente vio cómo tres personas estaban discutiendo e intentó intervenir. El agresor le atacó con un arma blanca y le causó una herida en el hombro izquierdo. Después del altercado, el mosso tuvo que ser trasladado al Hospital Verge de la CInta de Tortosa.

Posteriormente, otro policía fuera de servicio que pasaba por la zona consiguió reducir al autor, que fue detenido por un delito de lesiones y atentado contra los agentes. Finalmente, el mosso que consiguió reducirlo recibió algunos golpes, por lo que tuvo que ser trasladado también al hospital para revisar sus heridas. Pero este segundo agente se encuentra en un estado de menor gravedad.