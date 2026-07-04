La detención se ha producido durante la noche del viernes en Barcelona y el detenido es un adulto

La investigación, que ha asumido la División de Investigación Criminal, continúa abierta y bajo secreto de las actuaciones

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte de un menor de 15 años el jueves por la noche tras recibir un disparo en el parque de La Pegaso, en el barrio de La Sagrera de Barcelona, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este sábado.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la detención se ha producido durante la noche del viernes en Barcelona y el detenido es un adulto.

La investigación continúa abierta

En una rueda de prensa el viernes, el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, calificó este suceso como una "línea roja de la máxima gravedad" y subrayó el compromiso total de los Mossos para encontrar a las personas relacionadas con estos hechos.

"No duden de que el cuerpo de Mossos se dejará la piel hasta que las personas que han sido responsables de este asesinato puedan comparecer ante la justicia y paguen las consecuencias", afirmó, además de expresar el pésame a los allegados del adolescente fallecido.

La investigación, que ha asumido la División de Investigación Criminal, continúa abierta y bajo secreto de las actuaciones.