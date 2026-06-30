Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 18 los españoles fallecidos
Otros 12 españoles están localizados bajo los escombros y hay 144 desaparecidos
Orlando González, médico voluntario en la zona más afectada por los terremotos de Venezuela: "Hay muchas personas vivas bajo los edificios"
El terremoto humano sacude ahora a Venezuela con más de 1.700 muertos y miles de desaparecidos bajo los escombros. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 18 la cifra de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela de la semana pasada y el número de compatriotas desaparecidos también ha ascendido a 144. Albares además ha informado que hay 12 españoles localizados bajo los escombros, que no han podido ser rescatados.
Los daños materiales provocados por los dos terremotos en viviendas e infraestructuras, se calcular en 6.700 millones de dólares (5.800 millones de euros), según datos de la ONU. El Gobierno se mantiene evaluando los inmuebles afectados y sitúa en más de 800 los edificios colapsados, casi 200 de forma total.
Carlos, el niño de 11 años que ha sobrevivido cinco días bajo los escombros de los terremotos en La Guaira, Venezuela
Los equipos de rescate continúan trabajando en Venezuela buscando vida entre los escombros tras el devastadordoble terremoto del pasado miércoles. Pese a que las posibilidades de supervivencia son ya muy reducidas, con el balance de víctimas en aumento, todavía siguen llegando algunas imágenes asombrosas de rescates in extremis, en los que la esperanza se abre paso frente a los peores pronósticos. Ejemplo de ello es el pequeño Carlos, de 12 años, que tras cinco días atrapado bajo las ruinas y la destrucción que han dejado los seísmos ha sido rescatado con vida.Ir a la noticia
Los españoles muertos en el terremoto de Venezuela suben a 18 y hay 144 desaparecidos
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado este martes la cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela, que suben a 18, y ha dicho que hay 12 españoles localizados bajo escombros y 144 desaparecidos.
Albares ha anunciado en un audio remitido a los medios que mañana partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos por el terremoto.