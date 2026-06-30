Zoe Armenteros 30 JUN 2026 - 07:45h.

Otros 12 españoles están localizados bajo los escombros y hay 144 desaparecidos

Orlando González, médico voluntario en la zona más afectada por los terremotos de Venezuela: "Hay muchas personas vivas bajo los edificios"

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El terremoto humano sacude ahora a Venezuela con más de 1.700 muertos y miles de desaparecidos bajo los escombros. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 18 la cifra de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela de la semana pasada y el número de compatriotas desaparecidos también ha ascendido a 144. Albares además ha informado que hay 12 españoles localizados bajo los escombros, que no han podido ser rescatados.

Los daños materiales provocados por los dos terremotos en viviendas e infraestructuras, se calcular en 6.700 millones de dólares (5.800 millones de euros), según datos de la ONU. El Gobierno se mantiene evaluando los inmuebles afectados y sitúa en más de 800 los edificios colapsados, casi 200 de forma total.