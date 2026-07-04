La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler

Entre los invitados figuran Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon o Dakota Johnson

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Nueva YorkTaylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer tras celebrar su boda en un gran evento en el Madison Square Garden de Nueva York ante un millar de invitados, confirmó este viernes su representante, Tree Paine.

La ceremonia fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler, y no hubo damas de honor ni padrinos, sino que el hermano de Swift, Austin, fue su "hombre de honor" y el hermano de Kelce, Jason, fue su "mejor hombre", indicó la representante a The New York Times y otros medios estadounidenses.

Tanto Swift como Kelce se casaron vestidos por la casa de moda Christian Dior, con diseños del creativo Jonathan Anderson, y ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, agregó.

Pasadas las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje "JusT&T Married" (recién casados, con las iniciales de la pareja) para deleite de los seguidores que rondaban el recinto.

Ni Swift ni Kelce habían confirmado que se casaban hoy, pero se habían filtrado detalles de los preparativos en el estadio, aparentemente decorado como un jardín, y la llegada de celebridades a la ciudad desde ayer fue el indicio definitivo.

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Una boda por lo alto

Las celebraciones de la esperada boda comenzaron en la tarde de este viernes en Nueva York, con un amplio despliegue de seguridad en torno al Madison Square Garden, donde cerca de un millar de invitados se empezaron a reunir en una exclusiva fiesta que ha despertado una gran expectación.

Decenas de vehículos comenzaron a llegar al recinto mientras centenares de seguidores se concentraban en los alrededores con la esperanza de ver a algunas de las numerosas celebridades invitadas.

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La Policía de Nueva York cerró varias calles en torno al estadio y desplegado un imponente dispositivo para controlar el acceso y el tráfico.

Detalles de la celebración

Las celebraciones arrancaron con la apertura de puertas y un cóctel previo a la ceremonia, prevista sobre la pista del emblemático recinto, seguido de una recepción hasta la madrugada, según un memorando interno de la policía difundido por medios locales.

Aunque no está confirmado oficialmente si la pareja contraerá matrimonio durante el evento o si ya lo ha hecho en privado, la jornada fue organizada como una gran celebración nupcial con etiqueta de gala y alrededor de mil asistentes, agregó el medio The New York Times.

Entre los invitados figuran Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon y Dakota Johnson o Selena Gomez y figuras de la NFL vinculadas a Kelce, según medios de entretenimiento y publicaciones en redes sociales. Se ha visto la llegada o se espera la presencia de otras celebridades como Hugh Grant, Karlie Kloss, Lena Dunham o Jason Sudeikis.

La elección del Madison Square Garden, uno de los escenarios más icónicos de Nueva York, sorprendió a muchos seguidores de la pareja, que especulaban con una ceremonia más discreta.

Sin embargo, el recinto permite controlar el acceso y la privacidad a un acontecimiento que además coincide con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de EE.UU., y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.