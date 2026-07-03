Celia Molina 03 JUL 2026 - 12:23h.

Una pareja de la provincia de Aceh recibió hasta 21 latigazos con vara de ratán por publicar un vídeo besándose sin estar casados

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Una joven pareja de la conservadora provincia indonesia de Aceh ha sido azotada públicamente después de que un tribunal de la sharía los declarara culpables de infringir la ley islámica por besarse durante una retransmisión en directo en TikTok.

La sharía es el código de conducta y el sistema legal del Islam. Es una guía de vida basada en el Corán (el libro sagrado) y las enseñanzas del profeta Mahoma y marca la rígida sconducta que deben tener los fieles en torno a la mayor parte de los aspectos de su vida.

El tribunal ordenó que la pareja, un hombre de 22 años y una mujer de 25, recibieran 21 azotes cada uno con una vara de ratán (un tallo largo de palmera) por besarse sin estar casados. Al menos 100 personas presenciaron la fustigación, llevada a cabo por un grupo de personas vestidas con túnicas y capuchas en un escenario del parque municipal Bustanussalatin, en Banda Aceh.

Por "besarla y acariciarla" sin ser su esposa

La pareja fue detenida en abril después de que una retransmisión en directo del 27 de febrero, en la que se besaban en un coche en Banda Aceh, se hiciera viral y diera lugar a denuncias ante las autoridades locales de la sharía. "El acusado varón participó en actos íntimos como besarse y acariciarse con una mujer que no era su esposa, con el consentimiento de ambas partes", apunta la sentencia del Tribunal de Sharia de Banda Aceh, según la agencia EFE.

Esta ley, vigente allí, permite hasta 100 latigazos por delitos contra la moral, como el adulterio y las relaciones homosexuales. También se permite el castigo con vara por apostar y beber, así como para las mujeres que usan ropa ajustada o los hombres que no asisten a la oración del viernes. Hoy mismo, la audiencia En la ha condenado a otras cuatro personas a castigos corporales por delitos estipulados en la sharía.

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Amnistía Internacional Indonesia afirma que la flagelación pública en Aceh constituye una "violación de los derechos humanos cruel, inhumana y degradante para la dignidad humana". "Este tipo de comportamiento podría considerarse inapropiado, ya que las redes sociales son consultadas por personas de diversas edades, incluidos los niños. Pero, ¿es un delito que merezca la cárcel o incluso la fustigación? Eso sería excesivo», afirmó Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.