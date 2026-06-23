Asun Chamoso 23 JUN 2026 - 10:29h.

Los hechos sucedieron a las 2.15 horas del domingo en la ronda Sant Oleguer

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están investigando una agresión homófoba a un menor por parte de un grupo de unos diez jóvenes en Mataró (Barcelona).

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, sobre las 2.15 horas en la ronda Sant Oleguer durante las fiestas del barrio de Vista Alegre. La víctima, menor de edad, presentó una denuncia y la policía catalana ha abierto una investigación por un ataque, que podría tener un componente homófobo.

El alcalde de Mataró, David Bote, ha expresado su apoyo y solidaridad con la víctima y su familia a través de un mensaje en las redes sociales. "Quiero condenar rotundamente la agresión homófoba que ha sufrido un menor en nuestra ciudad”, afirma y añade: "En Mataró no hay lugar para el odio, la intolerancia ni para ninguna agresión. Continuaremos plantando cara a cualquier forma de LGTBI-fobia y defendiendo una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y respeto".

Petición de reunión

Por otro lado, el colectivo Mataró LGTBIQA+ ha condenado "rotundamente" la agresión homófoba esta madrugada en las fiestas de Vista Alegre y expresa "toda nuestra solidaridad con la víctima. Queremos una ciudad segura y donde estás cosas no pasen".

Por ello, desde la entidad se anuncia que "pedirán una reunión urgente" con las concejalías implicadas en la seguridad de las fiestas populares, como Seguridad, Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Mataró, porque quieren que sean "seguras" y le reclamarán al gobierno municipal que "ponga medios y soluciones para evitar situaciones lamentables como la sucedida".

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Desde Mataró LGTBIQA+ piden que "las fiestas populares sean espacios de convivencia, diversidad y libertad. Y también se ha de garantizar que la ida y la vuelta a casa sean seguras". Y concluyen su mensaje: "No aceptaremos que el odio y la violencia condicionen nuestra libertad. Ni un paso atrás".