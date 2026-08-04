La agencia funcionaba hace años ofreciendo viajes baratos aprovechando las ofertas que salían de última hora

Los Mossos ya han recibido una veintena de denuncias pero se espera que reciban muchas más

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GironaLos Mossos d'Esquadra investigan a una agencia de viajes de l'Escala por una posible estafa tras recibir una veintena de denuncias por parte de algunas víctimas. Según informa 'El Nacional Cat', se calcula que hay más de 200 afectados y que lo más seguro es que el número irá aumentando.

Las familias aseguran que no les han devuelto el dinero después de cancelar la reserva, otros afirman que los billetes no llegaron a tiempo para poder coger los vuelos y algunos que descubrieron que no tenían toda la estancia pagada cuando ya estaban allí. También hay agencias de otros países a las que les contrataban excursiones y han visto cómo tampoco han recibido el dinero por los servicios.

La agencia era muy conocida por ofrecer viajes baratos

La Agència Catalana de Notícies (ACN) sostiene que la agencia funcionaba hace años ofreciendo viajes baratos aprovechando las ofertas que salían de última hora para llenar los huecos de la gente que cancelaba y después con precios cerrados "muy competitivos" al hablar directamente con las agencias de destino. La única condición era que todo se tenía que pagar de golpe y por adelantado.

Con las ofertas de los viajes y el boca a boca, la agencia consiguió más clientes a pesar de no tener una oficina física. Pero hace unas semanas todo salió a la luz cuando unos clientes de la agencia quisieron cancelar las reservas que habían hecho. Pasaron los días y no les devolvieron el dinero, por lo que pusieron una queja a la Agència Catalana de Consum. A partir de ahí, salieron más casos como, por ejemplo, el de una mujer que en diciembre contrató un viaje a Bali para este verano.

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Los Mossos han recibido más de una veintena de denuncias

El vuelo salía el 2 de agosto, pero 10 días antes todavía no había recibido los billetes. un par de días antes, le dijo que no tenía los billetes y que no se iría de vacaciones. En ambos casos, se justificó diciendo que le habían retirado la licencia y que no podía hacer los trámites correspondientes. Y después de las quejas, la mujer cerró sus redes sociales.

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Las quejas no paran de aumentar y ya se ha creado un grupo de WhatsApp donde ya hay más de 200 personas afectadas. Entre los afectados también están las agencias locales, como una empresa que organiza safaris en Tanzania a la que la propietaria de la agencia debe 57.000 dólares.

Los Mossos ya han recibido una veintena de denuncias, pero se espera que reciban muchas más. Los más de 200 afectados del grupo de WhatsApp ya se han puesto en contacto con un abogado para que les asesore. Mientras, la propietaria de la agencia, a pesar de que al principio se había comprometido a resolver la situación, ahora se limita a decirles que su abogado les avisará de las novedades que haya. Las familias reconocen que lo peor es que hayan jugado con la ilusión de realizar un viaje más que la pérdida económica que ha supuesto.