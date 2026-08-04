El primer ministro se encontraba en la isla de Mallorca, donde apenas ha estado 48 horas

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de los menores migrantes no acompañados

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El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha obligado al primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, a suspender sus vacaciones en Mallorca en medio de la crisis migratoria tras la llegada masiva de migrantes el pasado jueves.

Según recoge El Confidencial, la orden personal del rey ha obligado al político a regresar a Casablanca para liderar los trabajos y tratar de volver a la normalidad en mitad de uno de los momentos de mayor tensión del país con España en los últimos años.

El primer ministro se encontraba en la isla de Mallorca, donde apenas ha estado 48 horas. Voló hasta España después de la ceremonia de la Fiesta del Trono del país, y ya se encuentra de nuevo en Marruecos.

La respuesta de Marruecos a la llegada de migrantes: fruto de las mafias

Marruecos tardó cuatro días en romper su silencio tras la última avalancha migratoria. En total, el país cifra en unas 40.000 las personas que llegaron a la frontera en dirección a la ciudad autónoma de Ceuta y otras 1.135 a Melilla, reconociendo 11 muertos en el territorio, diez de ellos ahogados, durante los últimos acontecimientos que han desatado una nueva crisis migratoria, los cuales achaca a las mafias y la desinformación.

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Desentendiéndose de toda responsabilidad pese a las imágenes que mostraban la pasividad de su policía fronteriza, el Gobierno marroquí, que en el pasado ha utilizado el flujo de migrantes en su frontera como presión política para España en un territorio cuya soberanía cuestiona, evitó la autocrítica. No obstante, subrayó que "seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales", tal como ha indicado el Ministerio de Interior marroquí.