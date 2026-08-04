El Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados

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CeutaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria.

En declaraciones a los medios este martes, la ministra ha explicado que el Ejecutivo habilitará una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se sumarán a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

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Con estos recursos, Saiz ha asegurado que el Gobierno demuestra que "ha estado y va a seguir estando" con Ceuta y especialmente al lado de "los más vulnerables".

El Gobierno trabaja para colocar en Melilla barreras de contención en el mar como en Ceuta

El Gobierno está trabajando en la instalación de “elementos de contención” en el mar en Melilla, al igual que ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, aunque “adaptados” a las necesidades y la realidad de Melilla.

En rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que la Guardia Civil está trabajando “intensamente” en ello “desde el primer momento” que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar rechazos en frontera a los migrantes que intentan entrar a Ceuta y Melilla por mar.

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El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, también presente en la comparecencia, ha explicado que había “un proceso de estudio conjunto” para las dos ciudades autónomas, pero “Ceuta era la máxima prioridad por el volumen y la entidad del desafío que había que afrontar”.