El incendio forestal de Almodóvar del Campo desciende a nivel 0
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España vive uno de sus peores veranos de la historia con decenas de fuegos por todo el país. Este viernes, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) quedaba estabilizado tras siete días activo en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, lo que permite el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.
Los bomberos refrescan la zona quemada en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón)
Los bomberos han trabajado durante la noche refrescando la superficie quemada en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), dado por estabilizado en la tarde de ayer, y por el momento no se han incorporado medios aéreos a las labores de extinción, según informa Emergencias de la Generalitat.
Cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat han continuado en las últimas horas con las labores de refresco de los puntos calientes para que no se produzca ningún rebrote y asegurando el perímetro del incendio forestal, de 89 kilómetros y 9.568 hectáreas quemadas.
Este sábado trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Castellón, así como dos brigadas rurales de actuación forestal y tres unidades especiales; una dotación del Área de Seguridad de Castellón, y voluntarios.
Una vez el incendio se dio por estabilizado -evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción-, el Plan Especial de Incendios Forestales rebajó la situación de 2 a 1 y se permitió el regreso a sus domicilios de los últimos pueblos evacuados, Artana y Eslida.
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Las llamas originadas en Sierra Calva, perteneciente al término municipal de Seira, en Huesca, obligan a desplegar medios aéreos de la DGA y del Miteco para sofocarlas lo antes posible, según recoge 'El Periódico'.
El incendio forestal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) desciende a nivel 0
El incendio forestal declarado este viernes en la pedanía de Valdeazogues, dentro del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), ha descendido a Situación Operativa Nivel 0, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).
A pesar de la rebaja en la gravedad de la emergencia, el operativo del Infocam continúa trabajando en el terreno para la total extinción del fuego con un dispositivo compuesto por nueve medios terrestres y 34 efectivos.
Estabilizado el incendio forestal de Herrera del Duque (Badajoz)
El incendio forestal declarado la tarde del viernes en Herrera del Duque (Badajoz), que afecta a una zona de pinar, eucaliptal y matorral, ha sido estabilizado y evoluciona favorablemente, según informa el Plan Infoex.
El nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas ha sido desactivado.
En el lugar trabajan seis unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del Medio Natural y un técnico de extinción del Plan Infoex.