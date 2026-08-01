Los bomberos refrescan la zona quemada en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón)

Los bomberos han trabajado durante la noche refrescando la superficie quemada en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), dado por estabilizado en la tarde de ayer, y por el momento no se han incorporado medios aéreos a las labores de extinción, según informa Emergencias de la Generalitat.

Cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat han continuado en las últimas horas con las labores de refresco de los puntos calientes para que no se produzca ningún rebrote y asegurando el perímetro del incendio forestal, de 89 kilómetros y 9.568 hectáreas quemadas.

Este sábado trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Castellón, así como dos brigadas rurales de actuación forestal y tres unidades especiales; una dotación del Área de Seguridad de Castellón, y voluntarios.

Una vez el incendio se dio por estabilizado -evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción-, el Plan Especial de Incendios Forestales rebajó la situación de 2 a 1 y se permitió el regreso a sus domicilios de los últimos pueblos evacuados, Artana y Eslida.