"Es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones", ha señalado Bernabé

Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una profesora durante las protestas frente a la Consellería de Educación en Valencia

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ValenciaLa delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha anunciado la apertura de una investigación tras el empujón propinado por un antidisturbios a una mujer que se encontraba en la manifestación de los docentes en Valencia y que, como consecuencia, se dio de bruces contra el suelo. Jubilada y allí presente para apoyar al profesorado, se encontraba de espaldas cuando el policía, sin que lo esperase y en una secuencia que Bernabé ha calificado de “inaceptable”, la mandó directamente al asfalto tras provocar que perdiese el equilibrio.

“La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”, ha subrayado la delegada del Gobierno

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El empujón del agente de la Policía Nacional contra la mujer en la protesta de docentes en Valencia

Los hechos se produjeron en un contexto marcado por 18 días de huelga indefinida, con una nueva mesa de negociación para acabar con ella. Mientras la Consellería de Educación de Valencia trataba un acercamiento, en las afueras cientos de docentes seguían manifestándose en las calles clamando por una mejora de la situación.

En ese escenario fue en el que se produjo la acción del agente, que empujó a la mujer cuando se encontraba en la carretera, en un extremo, de brazos cruzados y caminando en dirección a la acera en ese momento.

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Alcanzada por la espalda, salió despedida y cayó directamente dándose contra el pavimiento y golpeándose en la cara. “¡Pero qué haces!” “¡¿Pero has visto lo que le has hecho?!” “¡Qué animales!”, gritan a los agentes los allí presentes, denunciando lo que acababa de ocurrir.

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Estallando en indignación, al unísono comenzaron a gritar “¡vergonya!” (vergüenza), señalando a los policías, contra los que algunos de los manifestantes se encararon. Uno de ellos, de hecho, llegó a recibir también otro empujón tras recriminarles su actitud, aunque esta vez él lo recibió de frente y no cayó al suelo.

La mujer, jubilada que apoyaba a los profesores, tuvo que ser atendida por los sanitarios

La mujer, una jubilada que apoyaba a sus compañeros, tuvo que ser atendida por los sanitarios tras el empujón. En el lugar, además, varias personas trataron de arroparla inmediatamente después de lo acontecido.

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Las imágenes, que no tardaron en viralizarse y reproducirse a través de las redes sociales, ni han hecho sino desatar la indignación, avivando aún más la protesta entre denuncias que claman contra la “brutal agresión” y exigen medidas contra el agente implicado.

La delegación del Gobierno investiga el empujón en la protesta de docentes de Valencia

Tras lo ocurrido, la Delegación de Gobierno investiga la acción policial lamentando que estos hechos hayan empañado lo que durante las últimas tres semanas califican como una coordinación “ejemplar” entre la Policía Nacional y los sindicatos convocantes de las protestas del profesorado.

En contacto constante con estos últimos, la investigación abierta busca aclarar las circunstancias en que se produjo el suceso, determinar responsabilidades y decidir qué acciones aplicar en consecuencia.