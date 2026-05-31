Los docentes que estaban presentes le han recriminado a la Policía Nacional su actitud tras la agresión

Huelga de docentes: los valencianos apoyan mantener el parón y los sindicatos catalanes la desconvocan para votar el acuerdo

Compartir







ValenciaUna profesora ha sido agredida por un agente de la Policía Nacional mientras se manifestaba frente a la sede de la Conselleria de Educación en Valencia. Según informa 'El Periódico Mediterráneo', el policía le ha dado un fuerte empujón a la docente que en ese momento se encontraba de espaldas. En el vídeo se aprecia que la mujer no había provocado al agente, sino que se acercó corriendo hacia ella y la tiró al suelo.

Varios profesores del IES Honori Garcia de la Vall d'Uixó, que también se estaban concentrando frente a la Conselleria, han sido quienes han recogido a la víctima del suelo tras golpearse con el asfalto. Los docentes que estaban presentes le han recriminado a la Policía Nacional su actitud al grito de "vergonya, vergonya". Esta "brutal agresión" se ha producido mientras la Consellería y los sindicatos negociaban dentro del edificio.

"La acción policial de "inaceptable", según Pilar Bernabé

El vila-realense Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso de los Diputados, ha denunciado los hechos y ha asegurado que este lunes a primera hora exigirá responsabilidades a la delegada del gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

PUEDE INTERESARTE Profesores en pie de guerra en Cataluña: un grupo de docentes se encierra en la Consejería de Educación

Bernabé también se ha pronunciado en redes sociales y ha calificado la acción policial de "inaceptable". Así, ha asegurado que se investigarán los hechos "de forma exhaustiva para depurar responsabilidades". La máxima responsable de los cuerpos de seguridad en la Comunitat Valenciana, ha calificado lo ocurrido de "totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La delegada "está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga"

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han añadido que la delegada "está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y ha hablado con ellos ante los hechos acontecidos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han denunciado hoy el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación en el bloque relativo a las retribuciones. Las organizaciones sindicales han anunciado que siguen ahí y han denunciado cargas policiales alrededor de la consellería.

Los sindicatos convocantes de la huelga, STEPV, CCOO y UGT, han anunciado que denunciarán las agresiones sufridas por el personal docente concentrado este domingo, que ha respondido con cánticos como: “Som gent de pau, i no ens faran callar” (Somos gente de paz, y no nos callarán).