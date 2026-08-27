De rozar el cierre a Mejor Librero del Año, la librería infantil Casa Anita se corona en su gremio

Iria Sebastià Barcelona, 27 AGO 2026 - 05:30h.

La librería continua apostando por el hábito lector entre las nuevas generaciones del barrio de Gràcia

La Federación del Gremi d'Editors d'Espanya distingue por primera vez a un negocio de literatura infantil

Compartir







Los más pequeños del barrio de Gràcia siguen leyendo gracias a Casa Anita, una librería infantil que estuvo a punto de cerrar en el año 2015 y que ha ganado el premio a Mejor Librero del Año. La librería barcelonesa, referente en cuentos e historias ilustradas, ha sido galardonada por la Federación del Gremi d'Editors d'Espanya con un galardón que recae por primera vez en un negocio de esta especialización.

El reconocimiento al trabajo de barrio

Con su lema "los buenos libros no pasan nunca de moda y "un buen libro para infantes también es un buen libro para adultos", desde la librería explican que distinción es un reconocimiento muy gratificante, pues trabajan día a día para mantener la lectura entre los más pequeños de Barcelona. "Es una alegría muy grande, estamos muy contentas", afirman sus responsables. El éxito del proyecto se basa en la cercanía y la atención a las familias del entorno. Casa Anita explican que son una librería infantil, pero también un "trabajo de barrio", "del día a día". "Ver a los niños seguir viniendo a la tienda y recibir este premio es un aliciente para continuar trabajando", destacan.

"Nunca hemos dejado de hacer cultura"

La librería nunca ha dejado la cultura de lado, y eso tiene sus resultados. El negocio se ha mantenido 11 años más gracias a las redes con las instituciones locales que permiten seguir con la divulgación de la lectura. "Colaboramos mucho con bibliotecas y escuelas y eso se nota mucho", señalan desde la librería, modelo que demuestra el valor de la cultura en el barrio.