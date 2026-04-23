Más que cuentos para los más pequeños: el apadrinamiento de libros fomenta amistad y amor por la lectura

El apadrinamiento de libros acerca a los más pequeños al mundo de la lectura a través del acompañamiento de compañeros mayores

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La escena se repite en aulas de distintos centros: mochilas cargadas de cuentos, niños expectantes y otros, algo mayores, preparados para convertirse en guías de lectura. Es el apadrinamiento de libros, una iniciativa educativa que busca despertar el interés por la lectura desde edades tempranas a través del acompañamiento.

El funcionamiento es sencillo pero efectivo. Alumnos de cursos superiores seleccionan historias y las comparten con los más pequeños, adaptando el ritmo y el tono para captar su atención, todo ello es para hacer de cada encuentro una experiencia participativa.

El objetivo no es solo leer

“Intentamos que no sea una lectura pasiva, sino que interactúen, que pregunten y se impliquen”, explican desde el equipo docente. Esa implicación se traduce en sesiones dinámicas, donde los niños interpretan personajes, anticipan lo que ocurrirá en la historia y convierten el cuento en un juego.

En un contexto en el que las pantallas ocupan gran parte del tiempo de ocio infantil, iniciativas como esta reivindican el valor del libro físico. “Muchos descubren aquí que leer también puede ser divertido”, señalan los organizadores.

Pero el impacto va más allá del hábito lector. El apadrinamiento genera relaciones de confianza entre alumnos de distintas edades. “No es solo compartir un cuento, es compartir tiempo”, apuntan los profesores.

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Se crean vínculos muy especiales

Además, la actividad incorpora elementos creativos, como la elaboración de marcapáginas o pequeños recuerdos que refuerzan la experiencia, estos detalles contribuyen a que cada sesión deje una huella emocional en los participantes.

Sonia Rosa, profesora del colegio 'Leonardo Da Vinci', recuerda la importancia de estos gestos, y que se ve en el momento de la despedida suele confirmarlo. Abrazos, complicidad y ganas de repetir. “Es difícil separarlos cuando termina la actividad”, reconocen desde el centro.