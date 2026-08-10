Iria Sebastià Valencia, 10 AGO 2026 - 05:30h.

El nuevo responsable de la librería pasa de cliente a ponerse frente al mostrador

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El local del número 10 de la plaza Mossen Sorell, en el barrio valenciano del Carmen, continuará manteniendo la esencia lectora en su rincón. Tras el traslado de "Todos contentos y yo también" a la calle Danzas, el espacio reabre bajo el nombre de "Solo para locos", un proyecto promovido por Elinder Zambrano, cliente habitual del anterior establecimiento y ahora librero al frente del negocio.

En el equipo anterior han buscado el traslado por problemas de espacio, después de cuatro años, con más de 10.000 libros en sus estanterías. La coincidencia de necesidades permitió acordar el traspaso del bajo para mantener según explica Zambrano, "la vida en un punto importantísimo del barrio".

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Ensayo, filosofía y biblioteca personal

El nombre de la nueva librería rinde homenaje a un pasaje de "El lobo estepario", de Hermann Hesse. La selección del catálogo busca ofrecer un espacio para la filosofía, el ensayo y el misticismo, además de una sección específica dedicada a literatura feminista. Zambrano, explica que tenía claro desde hace doce años el nombre de la tienda: "Solo para locos", pues es una manera de representar cómo en este mundo cada vez más frenético, los locos, son aquellos que se retiran a "la intimidad de la lectura". Además, resalta cómo los libros, tienen la capacidad de "ensimismarnos con nosotros mismos" y evadirnos de la rapidez.

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La oferta de "Solo para locos" combina títulos de segunda mano -1.500 de los cuales provienen de la propia colección personal de Zambrano- con ejemplares nuevos. Varios de los volúmenes a la venta incluyen anotaciones de lectura, pegatinas y recomendaciones escritas a mano por el propio responsable.

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Una librería con un socio especial

Zambrano atiende el espacio junto a sus socios, Miren Polo, su pareja y Ulises, su perro, presente en la tienda. De cara a "la vuelta al cole", la librería ha cerrado una primera colaboración con la editorial sevillana Materia Oscura para organizar una presentación en septiembre, que contará con la participación del periodista y escritor Eduardo Almiñana.

El corazón del Carmen seguirá leyendo y manteniendo vivo el amor por la literatura, gracias a sus vecinos y clientes.