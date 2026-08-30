Las obras de un supermercado en Tarragona destapan un histórico acueducto del S.XVIII

Iria Sebastià Barcelona, 30 AGO 2026 - 20:19h.

El proyecto rebajará el terreno para resaltar las arcadas, que contarán con iluminación nocturna y una nueva zona verde

Los trabajos de construcción han sacado a la luz un tramo oculto del acueducto de la Mina de l’Arquebisbe, catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL)

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En el solar triangular donde hasta 2017 se erigía la Casa Sant Josep, las obras de un nuevo supermercado han dejado al descubierto un tramo que permanecía oculto de la Mina de l’Arquebisbe, un histórico acueducto del siglo XVIII protegido como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). A través de las intervenciones en el terreno, las clásicas arcadas de la estructura han vuelto a quedar a la vista.

La actuación, impulsada por la firma Fragadis en un solar de 5.843 metros cuadrados, contempla la apertura de un supermercado que dispondrá de 1.300 metros cuadrados de superficie de venta y 190 plazas de aparcamiento. Lejos de ocultar la infraestructura centenaria, la empresa ha optado por rebajar parcialmente el terreno para exhibir una mayor parte de la estructura hidráulica. El tramo del acueducto incorporará iluminación nocturna para poder ser contemplado desde la carretera del Cementiri.

Junto a la edificación del establecimiento y la consolidación de la Mina de l’Arquebisbe, se prevé la creación de una zona verde de 1.650 metros cuadrados, situada entre el propio acueducto y el depósito municipal de vehículos.