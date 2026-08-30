Todo apunta a que el hombre se desmayó mientras estaba sentado en la montaña rusa

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Las autoridades continúan investigando el incidente ocurrido este sábado en el Parque Warner ubicado en la localidad de San Martín de la Vega. Un hombre de 49 años resultaba herido potencialmente grave y tenía que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre.

Los hechos ocurrieron en la atracción conocida como Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (o de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023. En concreto, propone un viaje narrativo por la historia de Batman narrado en una caída de 98 grados a 45 metros de altura, con múltiples giros completos y lanzamientos a más de 100 kilómetros por hora en unos pocos segundos.

Las hipótesis sobre el incidente

El hombre ha sufrido una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha. Según las primeras hipótesis, y como recoge Telemadrid, todo apunta a que el hombre se desmayó mientras estaba sentado en la montaña rusa, lo que hizo que fuese dándose bandazos y golpes contra la atracción mientras estaba en movimiento, provocándole así las fracturas.

Además, el citado medio sostiene que no hubo fallos ni en el arnés ni en las medidas de seguridad del parque.

El comunicado del Parque Warner

Desde la dirección del parque de atracciones han apuntado que la montaña rusa se detuvo inmediatamente y se activaron los procedimientos de emergencia, facilitando que la persona afectada fuera atendida por los equipos de emergencias.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar, el herido fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico potencialmente grave para una valoración más exhaustiva.

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También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Desde el Parque Warner han apuntado que la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades.