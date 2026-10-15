Asun Chamoso 15 OCT 2026 - 04:30h.

La cuna térmica permite alargar el tiempo de despedida con el bebé y adaptar el acompañamiento a las necesidades de cada familia

La atención ofrece un entorno de mayor intimidad y dignidad a las familias

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BarcelonaLa pérdida perinatal es una experiencia especialmente dolorosa para las familias y requiere una atención respetuosa y humanizada. En esos momentos, disponer de tiempo para estar con el bebé, despedirse y compartirlo con las personas más cercanas puede ser una parte importante del proceso de duelo.

El Hospital Germans Trias de Badalona ha incorporado una cuna térmica para mejorar la atención y el acompañamiento de las familias que viven la pérdida de un bebé durante la gestación, el parto o los primeros días de vida, tal como indica el centro hospitalario en un comunicado. "Cuando solo queda tiempo para despedirse, la cuna fría permite a las familias alargar un tiempo muy valioso con estos bebés", explica Laura Tarrats, matrona y supervisora de Urgencias de Obstetricia y Ginecología del Germans Trias. Y añade: "Que puedan disponer del tiempo que ellos necesiten, y no el que nosotros les podamos dar, marca una diferencia. Así las familias pueden decidir el tiempo que quieren dedicar a despedirse del bebé. Es el valor que añade esta cuna".

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Hasta ahora, el tiempo de contacto con el bebé estaba condicionado por las limitaciones para mantener su cuerpo en condiciones adecuadas. La nueva cuna térmica permite preservarlo durante más tiempo en condiciones óptimas y, por tanto, ofrece a las familias la posibilidad de poder vivir la despedida con más calma. "Puede favorecer la elaboración emocional del duelo, la creación de recuerdos, una separación más gradual y humana, y ayudar a la familia a asimilar la pérdida de una forma más serena y acompañada", añade Soledad Vicen, especialista en Ginecología y Obstetricia.

Más intimidad

En Cataluña se registraron 172 muertes fetales tardías en 2024, cuando la tasa de mortalidad perinatal fue de 4,54 defunciones por cada 1.000 nacimientos. El pasado año, 21 familias atendidas en el centro se habrían beneficiado de este recurso.

La cuna térmica permite alargar el tiempo de contacto con el bebé y facilita que la familia pueda despedirse de acuerdo con sus necesidades, sumándola al proceso de despedida. Así, la atención ofrece un entorno de mayor intimidad y dignidad en un momento de máxima vulnerabilidad. "Las familias han de disponer de recursos y de un espacio cuidado donde estar que les dé intimidad. Un duelo para que la familia pueda despedirse de un ser querido garantizando un acompañamiento de un profesional de forma permanente", señala Tarrats.

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La incorporación de este nuevo equipamiento se enmarca en el compromiso del Hospital "con un modelo asistencial centrado en la familia y en la humanización de los cuidados". La iniciativa, impulsada por los Servicios de Obstetricia y Pediatría, es un paso adelante más en la atención a las familias que afrontan una pérdida perinatal.