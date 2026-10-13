En España existe una brecha de seis años entre la edad de maternidad deseada y la edad a la que se tiene el primer hijo

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Casi la mitad de las mujeres españolas han tenido que retrasar su maternidad una media de seis años más de lo que les hubiese gustado. Además, muchas mujeres han tenido a su primer hijo con 30 años o más y en general desearían tener más hijos de los que tienen.

Estos son los resultados del primer 'Barómetro de la Fertilidad' de IVI Institute que ha realizado un estudio internacional sobre la maternidad y la fertilidad en el que se ha entrevistado a 24.000 mujeres de entre 19 y 49 años de 9 países, entre los que se encuentra España. Las causas de estos desajustes entre la maternidad deseada y la que pueden tener las mujeres españolas se atribuyen principalmente a la crisis de la vivienda (23%), seguida de la falta de recursos económicos (22%) y la inestabilidad en el trabajo (20%).

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España registra la mayor brecha de edad entre querer ser madre y poder serlo

Los resultados presentados en el barómetro internacional sitúan a España como el país con la tasa de desajuste más alta entre el momento deseado para tener hijos y la edad a la que se tiene el primer hijo de los nueve países analizados. El estudio describe que existe una brecha de seis años y que se tienen una media de 1,6 hijos frente a los 2,4 hijos que se querrían tener.

Por otra parte, el estudio pone en el foco en la salud de las mujeres y señala que 1,5 millones de mujeres han experimentado infertilidad a lo largo de su vida y el 17% de las mujeres cree que deberá recurrir a alguna técnica de reproducción asistida en algún momento de su vida.

Los países que han participado en el estudio son España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Portugal, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.