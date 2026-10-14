Una de cada dos mujeres españolas ha sido madre más tarde de lo que hubiera deseado

El retraso medio en España es de seis años, según el Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute

Una de cada seis mujeres españolas ha experimentado infertilidad en algún momento de su vida

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La maternidad sigue siendo una meta importante para muchas mujeres en España. El 80% ya es madre o quiere serlo y el 74% considera que tener hijos es un objetivo importante en su vida. Sin embargo, hacer realidad ese deseo no siempre es posible en el momento esperado. Una de cada dos mujeres españolas afirma haber tenido su primer hijo más tarde de lo que hubiera deseado, con un retraso medio de seis años.

Son algunas de las principales conclusiones del Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute, un estudio internacional realizado entre más de 24.000 mujeres de nueve países, con una muestra de 3.021 mujeres en España.

La vivienda y la estabilidad laboral condicionan la maternidad

La decisión de cuándo ser madre no depende únicamente del deseo. La vivienda, la situación económica, la estabilidad profesional, tener pareja y las posibilidades de conciliación también influyen. Según el estudio, solo la mitad de las mujeres encuestadas afirma haber contado con suficiente flexibilidad laboral y menos de un tercio asegura haber dispuesto de servicios de ayuda para el cuidado infantil.

Entre las mujeres españolas que ya son madres, el número ideal de hijos se sitúa en 2,4, frente a los 1,6 que tienen de media. Una diferencia que refleja la distancia entre la maternidad deseada y la realidad.

La infertilidad y el impacto emocional de los tratamientos

A las dificultades personales y económicas se suman los problemas para lograr un embarazo. Una de cada seis mujeres españolas ha experimentado infertilidad en algún momento de su vida, lo que equivale aproximadamente a 1,5 millones de mujeres. Además, alrededor de 350.000 la han experimentado en los últimos doce meses.

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Cuando es necesario recurrir a un tratamiento de fertilidad, el proceso también tiene consecuencias emocionales. El 85% de las mujeres declara haber experimentado emociones negativas, como ansiedad, estrés o miedo al fracaso, aunque el 54% también señala sentimientos positivos, como ilusión, esperanza o felicidad.

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El apoyo psicológico cobra especial importancia en este contexto. El 57% considera muy importante que las clínicas de fertilidad ofrezcan este acompañamiento durante el tratamiento, pero solo el 48% de las mujeres que recibieron uno asegura que se le ofreció este tipo de apoyo.

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El Barómetro de IVI Institute pone así de manifiesto que el camino hacia la maternidad está condicionado tanto por factores sociales y económicos como por las dificultades reproductivas y el impacto emocional que pueden conllevar.