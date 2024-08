Un estudio alerta de que el calor que emite el microondas no elimina todas las bacterias de su interior

Hasta ahora se desconocía la vida que puede albergar un microondas en su interior, pero un estudio realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Valencia asegura que las bacterias que hay dentro del electrodoméstico son ultrarresistentes ya que la radiación que se emite al calentar un alimento no las destruye por completo.

Se usa en casa, en la oficina o incluso en centros educativos, los microondas son necesarios para todas las personas que se ven obligadas a comer de 'tupper', pero la realidad es que no se limpian con la misma asiduidad con la que se utilizan.

Por este motivo, en el interior del electrodoméstico se comienzan a acumular bacterias ya que, según explica el investigador de la Universidad de Valencia, Manuel Porcar , " la distribución del calor es muy irregular dentro del microondas, siempre hay lugares o esquinas donde la temperatura no alcanza valores muy elevados y los microorganismos sobreviven ".

Porcar, junto con su equipo, decidieron poner a prueba la eficacia de este aparato por lo que estudiaron 30 microondas, repartidos en tres grupos dependiendo de la ubicación del enser: casas, comedores de empresas o instituciones educativas y laboratorios científicos . El resultado del experimento le ha llevado a constatar que el calor que emite "no tiene un efecto destructor".

La investigación, publicada en Frontiers in Microbiology , señala la presencia de una sorprendente diversidad de microbios como Bacillus, Micrococcus, Staphyloccus, Bachybacterium, Paracoccus y Priesta. La mayoría son inofensivas para el ser humano. Sin embargo, destacan dos relacionados con enfermedades: Klebsiella y Brevundinomas. Las primeras pueden desarrollar una extraña neumonía, la segunda, artritis reactiva. También aparecieron dos que causan enfermedades transmitidas por alimentos como Escherichia coli —que puede causar infecciones y diarreas— y Salmonella, destaca ' El País '.

No obstante, la investigación busca informar y no crear miedos irracionales a un objeto necesario en las rutinas actuales de las personas. Por ello, los expertos se limitan a recomendar el uso de un producto convencional que sea capaz de eliminar eficazmente los restos de comida y avisan de que no es necesario tampoco excederse ya que la mayoría de los microbios son inofensivos para el ser humano.