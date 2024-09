El "modo fantasma" en WhatsApp , aunque no es una función oficial que podamos seleccionar dentro de la aplicación, hace referencia a la posibilidad de utilizar la plataforma de mensajería con un grado de privacidad elevado , minimizando la visibilidad de la actividad del usuario. Este concepto ha ganado popularidad entre aquellos que buscan mantener su uso de WhatsApp lo más discreto posible. Si te encuentras entre esas personas, te contamos como activar configurar este programa de mensajería para lograr una experiencia de usuario similar a la de un "modo fantasma".

Al hacer esto, tu última conexión no será visible para nadie, pero debes tener en cuenta que tampoco podrás ver la última vez que otros estuvieron en línea.

El doble check azul indica a tus contactos que has leído sus mensajes. Para evitar que otros sepan cuándo has leído un mensaje, puedes desactivar esta función.

Los chats archivados no aparecerán en tu lista de conversaciones principales, lo que te permitirá revisarlos solo cuando lo desees.

Al desactivar las confirmaciones de lectura, tu visualización de los estados no será notificada a los demás. No obstante, esta acción también implica que no podrás ver quién ha visto tus estados.