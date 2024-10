Los efectos de la superluna, según la ciencia: más nacimientos y crímenes

Sin embargo, los estudios científicos no han logrado establecer una relación entre esta fase de la Luna y el número de nacimientos. De hecho, un estudio realizado en 2001 publicado en el Journal of Obstetrics and Gynecology, analizó casi 70 millones de nacimientos a lo largo de 20 años en Estados Unidos y no pudo encontrar ninguna evidencia científica sobre este hecho. Otros estudios similares realizados en distintas partes del mundo han llegado a la misma conclusión.