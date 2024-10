Así funciona el algoritmo “adictivo” de TikTok: "Quieren que estemos el máximo tiempo conectados"

Hace unos días, la radio pública de Kentucky hizo públicos una serie de documentos internos de TikTok que confirmarían la compañía propietaria, ByteDance , sabía que su algoritmo era adictivo para los usuarios jóvenes pero no hizo nada para evitarlo. Los papeles forman parte de una investigación que enfrenta a 14 fiscales contra la compañía, y en la que se hace explícito que los usuarios solo necesitan 35 minutos para engancharse a la plataforma. La compañía ha negado las acusaciones y ha afirmado que la información está descontextualizada.

Consultamos a Ana Freire , doctora en informática y vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica en la UPF Barcelona School of Management. Ella ha impulsado el proyecto STOP , que ha estudiado los problemas de salud mental en las redes sociales a través de la inteligencia artificial.

R: Ya empiezan a salir los primeros estudios que aseguran que las redes sociales causan problemas de salud mental. Es decir, no solo existe correlación, sino causalidad entre el uso masivo de las redes sociales/dispositivos móviles y los problemas de salud mental, especialmente en adolescentes. En particular, el libro ‘La generación ansiosa’, de Jonathan Haidt, autor del libro y psicólogo social estadounidense, defiende que la epidemia de problemas de salud mental en la adolescencia (que ha tenido un incremento de un 150% entre 2010 y 2020) no puede ser explicada por ningún otro factor económico o social.