¿Qué piensa la Inteligencia Artificial sobre ti? Así puedes saberlo

Si ésta opción no está activada, lo que sucede es que ChatGPT, al no tener esa orden marcada “olvida” todo lo que se le pregunta, todos los temas, todos los prompts, todo. No puede mantener una continuidad fuera de la conversación que se genera. Para él, cada conversación empieza desde “cero” en cuanto a contexto y detalles previos. Por lo que si se quiere preguntar un mismo tema en dos conversaciones diferentes, la Inteligencia Artificial no va a ser capaz de continuar con esa conversación.