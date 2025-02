" Dicho de otra manera, es un 98% de probabilidad de no impactar. Nunca hemos tenido un asteroide con riesgo de impacto tan cerca", explica a Informativos Telecinco Josep Maria Llenas Garcia, director del Observatorio de Pujalt, donde actualmente no pueden ver el asteroide ante la incapacidad de seguirlo desde tan lejos.

”Lo más seguro es que la probabilidad de impacto en 2032 sea del 0%”. No obstante, en el peor de los casos, hay proyectos que podrían desviar un asteroide con un pequeño impacto, aunque actualmente no se pueda hacer nada más que monitorizar el asteroide: "¿Se podría hacer algo así? Sí. ¿Es necesario? Creemos que no", culmina Josep Maria Llenas Garcia.