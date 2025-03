¿Por qué no debes iniciar sesión con Google o Facebook en una página web?

Hemos aprendido la importancia de no tener la misma contraseña para todas nuestras cuentas, aunque no siempre hagamos caso, también sabemos que no debemos apuntar esas contraseñas en ningún lugar que pueda extraviarse y meternos en un lío. Lo que tal vez no supiéramos hasta este momento es lo importante que es para nuestra privacidad no iniciar sesión con nuestras cuentas de Google o Facebook en otras webs.