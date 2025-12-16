Los osos polares están experimentando "cambios genéticos fundamentales" a gran velocidad en un intento por sobrevivir a la crisis climática, que está amenazando su hábitat. Un estudio revela las modificaciones que esta modificación den el ADN que les permitirá adaptarse modificando su dieta. El cambio climático está calentando el Ártico de forma alarmante a un ritmo que se ha acelerado el aumento de la temperatura de dos a cuatro veces la media global. Esta situación está reduciendo significativamente las plataformas de hielo marino, vitales para los osos polares que las utilizan para cazar focas. En consecuencia, estos grandes animales están sufriendo la grave escasez de alimento y aislamiento. Los científicos han alertado de la extinción de estos plantígrados que prevén con una reducción de más de dos tercios de los osos polares para 2050, y una "extinción total" a finales de este siglo. Los científicos de la Universidad de East Anglia (UEA), sin embargo, han descubierto que el ADN de los osos polares podría ayudar a las poblaciones a adaptarse a cambios de clima y de dieta, lo que garantizaría su supervivencia, según el estudio que ha publicado la revista Springer Nature. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar muestras de sangre de 17 osos polares en el noreste y el sureste de Groenlandia y compararon la actividad de los 'genes saltarines', su relación con la temperatura en ambas regiones y los cambios en la expresión génica. Los genes saltarines son pequeños fragmentos del genoma que pueden influir en cómo funcionan otros genes, que pueden ser clave en este cambio esperanzador. Los investigadores identificaron que el aumento de las temperaturas parece haber provocado un "aumento drástico" de la actividad de los genes saltarines en los osos del sureste de Groenlandia, donde las temperaturas son notablemente más cálidas que en el norte. Los científicos creen en base a estos hallazgos que estas modificaciones del ADN, pueden afectar el metabolismo del oso pero también cómo se enfrenta su cuerpo al estrés térmico, algo que podría ser un "mecanismo desesperado de supervivencia ante el deshielo marino". También hallaron cambios en zonas de la expresión génica del ADN vinculadas al procesamiento de grasas, una respuesta importante ante la escasez de comida, según el estudio, porque podría significar que los osos del sureste se están adaptando poco a poco a dietas vegetales, propias de las zonas más cálidas, frente a las dietas principalmente grasas, basadas en focas, de la población del norte. La investigadora principal, Alice Godden, ha asegurado que los resultados ofrecen un "plano genético" de cómo los osos polares podrían adaptarse con rapidez al cambio climático. "Sin embargo, no podemos confiarnos", ha explicado la doctora Godden. "Esto aporta algo de esperanza, pero no significa que los osos polares estén en menor riesgo de extinción". "Aún tenemos que hacer todo lo posible para reducir emisiones globales de carbono y frenar el aumento de las temperaturas". El estudio concluye que el siguiente paso sería examinar otras poblaciones de osos polares para analizar los genomas de la especie "antes de que sea demasiado tarde".