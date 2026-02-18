Cinco años de Perseverence en la atmósfera marciana de Marte: sus sorprendentes hallazgos e hitos
Perseverance ha encontrado en estos años los indicios de vida en Marte más evidentes.
Hace cinco años la exploración espacial vivía uno de sus momentos más importantes por la llegada de una sonda Perseverance a Marte, la que más datos ha conseguido de todas. La sonda Perseverance tuvo que recorrer más de 470 millones de kilómetros, algo que le llevó 203 días para llegar a Marte. Esto supone un poquito menos de 7 meses y, una vez allí, tuvo que enfrentarse a temperaturas extremas de entre -82 y -27 grados para realizar algunos de los hitos más importantes que se recuerdan en la carrera de fondo que es la exploración espacial, informan D. Jiménez, A. Pulido, M. Garrido.
Perseverance halla los indicios de vida en Marte más evidentes
El júbilo en la NASA cuando la rover perseverance consiguió posarse en Marte fue inaudito. Y no era para menos. Gracias a su trabajo ·descubrimos unas moléculas orgánicas junto con unos minerales que en tierra están asociadas a vida microbiana", explica Germán Martínez, profesor de investigación del Centro de Astrobiología Cinta-CSIC. Las tres patitas que en la tierra nos indican que algo ha sido producido por la vida, las hemos visto juntas en Marte.
Hemos producido oxígeno gracias a elementos de atmósfera marciana
Perseverance ha recogido muestras que suponen los indicios más evidentes que jamás hemos tenido de posible vida pasada en otro planeta. También, por primera vez, hemos conseguido una producción de oxígeno considerable, hemos sido capaces de producir oxígeno, utilizando elementos presentes en la atmósfera marciana.
"Lo que hemos hecho es romper moléculas de agua. A través de una serie de procesos de rotura para poder separarlos y quedarnos con uno de los a´tomos que es el oxígeno", explica Felipe Gómez, investigador del Centro de Astrobiología Cinta-CSIC. Es un logro vital para garantizar la vida de futuros astronautas deambulando en esta superficie.
Es la primera vez que un ingenio humano vuela fuera del planeta Tierra
Otro hito. Es la primera vez que un ingenio humano vuela fuera del planeta Tierra. Es un dron helicóptero, que nos brinda vistas aéreas que sirven, por ejemplo, para identificar rutas seguras para el futuro.
Lleva incorporada una estación meteorológica 'made in Spain'
La sonda lleva incorporada una estación meteorológica diseñada y fabricada en España. "Por primera vez, nos ha permitido caracterizar en tiempo real cada segundo de cada día en Marte. El objetivo es lograr pronósticos certeros de la meteorología marciana. Requisitio indispensable para habitar con seguridad un entorno tan hostil como remoto, pero cada día más cerca, de una futura colonización.