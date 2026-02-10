Para el hombre más rico del mundo el futuro de la civilización está en nuestro satélite

Elon Musk estalla en redes sociales contra Yolanda Díaz: “Odia a la gente de España”

Compartir







El próximo reto de Elon Musk es construir una ciudad en la Luna. Quiere asegurar, dice, el futuro de la civilización. Y para el hombre más rico del mundo la solución está en nuestro satélite. El magnate se da un plazo de 10 años para conseguirlo, aunque los expertos no comparten la positividad del multimillonario que aprovecha las redes sociales para atacar a Pedro Sánchez.

La inteligencia artificial ya imagina a Elon Musk dirigiendo la construcción de su ciudad en la Luna. Un lugar lleno de los robots y los coches del propio Musk. Antes de enemistarse, Donald Trump y el empresario tenían como objetivo a Marte, pero ahora Musk va menos lejos y se fija en nuestro satélite.

Musk anuncia una parte idílica del proyecto, pasar la luna de miel en la luna y otra más práctica, producir allí energía solar a gran escala y todo en menos de una década.

¿Es un proyecto viable? Una experta afirma que no

"¿Hay posibilidad en 10 años de tener ser humano en la Luna un tiempo con sí que haya una colonia de 3000 personas en 10 años en la Luna? Yo personalmente creo que no", sentencia Mariella Graziano, directora de Estrategia de GMV.

PUEDE INTERESARTE El megacohete Starship de Elon Musk llega a la órbita terrestre pero luego explota y cae en el océano

En paralelo, el proyecto multinacional Artemis pretende mandar de nuevo humanos a la Luna. "Es un sitio que tiene que ser para todos, que las instituciones se pongan de acuerdo para que nadie pueda ir ahí y hacer lo que le da la gana", asegura Graziano. Mientras conquista el espacio, Mark todavía tiene tiempo para intentar influir en la política internacional aquí en la Tierra.